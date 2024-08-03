https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/sehit-haniyeden-son-cagri-etkinligi-icin--binlerce-kisi-ayasofyada-toplandi-1086472447.html

Binlerce kişi Haniye ve Filistin için Ayasofya'da toplandı

Binlerce kişi Haniye ve Filistin için Ayasofya'da toplandı

Sputnik Türkiye

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen 'Şehit Haniye'den son çağrı' etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı. Türk ve Filistin... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

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ismail haniye

ayasofya camii

ayasofya meydanı

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramadan önce Filistinlilere destek için yaptığı çağrı İstanbul'da karşılık buldu.İsrail'e tepki göstermek ve Gazze'ye destek vermek için Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Ayasofya Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, tarihi yarımadanın farklı noktalarından alana ulaştı.Alana doğru yürüyüşte Eminönü, Gülhane Parkı, Küçükayasofya civarındaki cadde ve ara sokaklarda yoğunluk oluştu.Eyleme katılan Özgür Kudüs Platformu ve Peygamber Sevdalıları Vakfı gönüllüleri, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na kadar yürüyüş düzenledi.Yürüyüşte, suikasta uğrayan Haniye'nin posterleri açıldı.Yürüyüş nedeniyle tramvay seferleri Sultanahmet bölgesinde durdurulurken, bazı yabancı zincir restoranların önünde güvenlik önlemleri alındı. Kalabalık, bu restoranların önünde ıslık çalarak protestoda bulundu.Yürüyüş yapan topluluk, Ayasofya Meydanı'ndaki diğer grupla buluştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/kabatas-bagcilar-tramvay-hattinin-bazi-istasyonlarinda-seferler-yapilamiyor-1086471920.html

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sultanahmet, filistin, gösteri, ismail haniye, ayasofya camii, ayasofya meydanı