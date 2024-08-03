https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/kabatas-bagcilar-tramvay-hattinin-bazi-istasyonlarinda-seferler-yapilamiyor-1086471920.html

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bazı istasyonlarında seferler yapılamıyor

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bazı istasyonlarında seferler yapılamıyor

Sputnik Türkiye

Sultanahmet'te Hamas lideri Haniye'nin ölümüne dair yapılan yürüyüş nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bazı istasyonları arasında seferler... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T18:49+0300

2024-08-03T18:49+0300

2024-08-03T18:49+0300

türkiye

tramvay

istanbul

sultanahmet

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Sultanahmet'te yapılan yürüyüş nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda aksamalar meydana geldi.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Sultanahmet bölgesinde yapılan yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Sirkeci ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/basvuruya-ragmen-kaldirilmayan-elektrik-kablolari-yine-can-aldi-16-yasindaki-genc-hayatini-kaybetti-1086471193.html

türkiye

istanbul

sultanahmet

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tramvay, istanbul, sultanahmet