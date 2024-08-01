https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-3-patriot-sistemi-ve-muhimmat-tasiyan-bir-tren-vuruldu-1086406484.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da 3 Patriot sistemi ve mühimmat taşıyan bir tren vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da 3 Patriot sistemi ve mühimmat taşıyan bir tren vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna’ya ait 3 Patriot hava savunma sistemi ile asker ve mühimmat taşıyan bir trenin vurulduğunu ve... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T14:10+0300
2024-08-01T14:10+0300
2024-08-01T14:04+0300
ukrayna krizi
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özel askeri harekat
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Bakanlığın açıklamasında, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleti’nin füze ve topçu birliklerle ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu 3 adet ABD yapımı Patriot hava savunma sistemi, bir İHA kontrol merkezi, asker ve mühimmat taşıyan bir trenin vurulduğu bildirildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, iki karşı saldırıyı püskürtürken 280 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. İki saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 535 asker, bir tank ve ABD yapımı HMMWV tipi zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ve mevzilere ulaştı ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın kaybı 570 kadar asker olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. 10 karşı saldırı engellenirken 365 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusu 125 asker kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu birlikleri 90 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Hava savunma güçleri son bir gün içerisinde ABD yapımı ATACMS, 14 adet HIMARS füzesi ile 61 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/kremlin-kieve-f-16-teslimati-cephe-hattindaki-durumu-etkilemeyecek-1086405210.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, patriot, tren, asker, mühimmat, insansız hava aracı (iha), iha, atacms füzeleri, himars
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, patriot, tren, asker, mühimmat, insansız hava aracı (iha), iha, atacms füzeleri, himars
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da 3 Patriot sistemi ve mühimmat taşıyan bir tren vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna’ya ait 3 Patriot hava savunma sistemi ile asker ve mühimmat taşıyan bir trenin vurulduğunu ve bin 965 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleti’nin füze ve topçu birliklerle ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu 3 adet ABD yapımı Patriot hava savunma sistemi, bir İHA kontrol merkezi, asker ve mühimmat taşıyan bir trenin vurulduğu bildirildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, iki karşı saldırıyı püskürtürken 280 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. İki saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 535 asker, bir tank ve ABD yapımı HMMWV tipi zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ve mevzilere ulaştı ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın kaybı 570 kadar asker olarak gerçekleşti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. 10 karşı saldırı engellenirken 365 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusu 125 asker kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu birlikleri 90 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Hava savunma güçleri son bir gün içerisinde ABD yapımı ATACMS, 14 adet HIMARS füzesi ile 61 insansız hava aracını engelledi.