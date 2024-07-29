https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/putinden-yeniden-secilen-maduroya-tebrik-ortak-calismalari-surdurmeye-haziriz-1086299781.html

Putin'den yeniden seçilen Maduro'ya tebrik: 'Ortak çalışmaları sürdürmeye hazırız'

Putin'den yeniden seçilen Maduro'ya tebrik: 'Ortak çalışmaları sürdürmeye hazırız'

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezüella'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Nicolas Maduro’yu kutladı. 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T12:58+0300

2024-07-29T12:58+0300

2024-07-29T12:58+0300

dünya

rusya

vladimir putin

venezüella

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

seçim

zafer

tebrik

kutlama

moskova

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Kremlin’in yayınladığı kutlama mesajına göre Putin, Maduro’ya tekrar devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebrik telgrafı gönderdi.Rusya ile Venezüella’nın stratejik ortak olduğuna işaret eden Putin, “Çalışmalarınızın her alanda ilerici gelişmelere katkıda bulunmaya devam edeceğinizden eminim. Bu, dost halklarımızın çıkarlarını tam olarak karşılarken, daha adil ve demokratik bir dünya düzeni inşa edilmesiyle de uyumludur” ifadesini kullandı.Putin, Venezüella ile ikili ve uluslararası gündemdeki konulara ilişkin ortak çalışmaları sürdürmeye hazır olduklarının altını çizdi."Rusya'da her zaman istenen bir konuk olduğunuzu unutmayın" diyerek Maduro'yu Moskova'ya beklediğini de kaydeden Putin, mevkidaşına başarı, sağlık ve refah temennisinde bulundu.İlk sonuçlara göre, Maduro yüzde 51.20 oy alarak üçüncü kez devlet başkanı seçildi. Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44.20 oyla ikinci sırada yer aldı.CNE Başkanı Amoroso, sandığa katılım oranının yüzde 59 olduğunu bildirdi. Adaylara ilişkin detaylı sonuçların CNE web sitesinde tablolar halinde yayımlanacağını belirtti.Seçimden zaferle çıkan Nicolas Maduro, 10 Ocak 2025'te yemin ederek ülkenin yeni devlet başkanı olarak görevine başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/secimlerden-galip-cikti-venezuelada-devlet-baskani-yeniden-maduro-oldu-1086289929.html

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rusya, vladimir putin, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, seçim, zafer, tebrik, kutlama, moskova, caracas