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MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden ortak operasyon: Hıdır Korkut tutuklandı
MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden ortak operasyon: Hıdır Korkut tutuklandı
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MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı. 03.08.2024, Sputnik Türkiye
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MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden ortak operasyon: Hıdır Korkut tutuklandı

19:06 03.08.2024 (güncellendi: 19:10 03.08.2024)
MİT
MİT - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2024
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MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı.
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