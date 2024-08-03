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MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden ortak operasyon: Hıdır Korkut tutuklandı
MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden ortak operasyon: Hıdır Korkut tutuklandı
Sputnik Türkiye
MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı. 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T19:06+0300
2024-08-03T19:06+0300
2024-08-03T19:10+0300
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son dakika, mit, izmir
MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden ortak operasyon: Hıdır Korkut tutuklandı
19:06 03.08.2024 (güncellendi: 19:10 03.08.2024)
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MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı.