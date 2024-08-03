https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/akaryakit-icin-resmi-gazeteden-karar-benzin-motorin-ve-biyoyakitta-epdk-yeni-fiyatlari-acikladi-1086459429.html

Akaryakıt için Resmi Gazete'den karar: Benzin, motorin ve biyoyakıtta EPDK yeni fiyatları açıkladı

Akaryakıt için Resmi Gazete'den karar: Benzin, motorin ve biyoyakıtta EPDK yeni fiyatları açıkladı

Sputnik Türkiye

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı akaryakıt şirketlerinin depolama tarifelerinde değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, benzin... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T10:35+0300

2024-08-03T10:35+0300

2024-08-03T10:35+0300

ekonomi

akaryakıt

akaryakıt zammı

benzin

benzin istasyonu

benzin fiyatları

motorin

lpg

resmi gazete

epdk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073939699_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4c3728519beefafbd7d68e6c199f50a1.jpg

EPDK’nın aldığı yeni kararlar doğrultusunda, akaryakıt depolama fiyatlarında belirgin değişiklikler yapıldı. Bu düzenlemelerle birlikte, sektörün ihtiyaçlarına uygun ve piyasa koşullarına uyumlu bir fiyatlandırma sistemi oluşturulması hedefleniyor. Yeni tarifeler, akaryakıt şirketleri için maliyetlerin optimize edilmesine katkı sağlayacak.Güzel Enerji'nin yeni depolama tarifesiGüzel Enerji Akaryakıt AŞ’nin İzmir Aliağa'daki akaryakıt depolama tesisinde, günlük depolama hizmet bedeli metreküp başına benzin, motorin ve bioyakıt için 4,14 lira olarak açıklandı. Depolama teslim alma hizmet bedeli ise metreküp başına 8,25 lira, teslim etme hizmet bedeli ise 10,32 lira olarak belirlendi. Mesai saatleri dışında yapılan hizmetler için ek olarak 2,26 lira yan hizmet bedeli uygulanacak. Uzun süreli kapasite kiralamalarında ise günlük depolama tarifesi 2,38 lira, günlük depolama hizmet bedeli 22,23 lira olarak belirlendi.Socar Turkey i̇çin depolama ücretleriSocar Turkey Akaryakıt Depolama AŞ’nin İzmir Aliağa'daki tesisinde, günlük depolama hizmet bedeli metreküp başına benzin için 3,12 lira, havacılık yakıtı için 3,10 lira, motorin, biodizel ve denizcilik yakıtı için 3,23 lira olarak düzenlendi. Günlük depolama teslim alma ve teslim etme hizmet bedeli ise metreküp başına benzin için 88,47 lira, havacılık yakıtı için 77,44 lira, motorin, biodizel ve denizcilik yakıtı için 98,39 lira olarak tespit edildi. Akaryakıt ile harmanlanacak ürünlerin hizmet bedeli de benzin türlerine harmanlanacak etanol için 88,47 lira, motorin türlerine harmanlanacak biodizel için 98,39 lira oldu.Kadooğlu Petrolcülük depolama ücretleriEPDK, Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat ve İhracat AŞ'nin Mersin tesisinde, günlük depolama hizmet bedelini metreküp başına benzin için 3,74 lira, motorin, bioyakıt ve havacılık yakıtı için 3,53 lira olarak belirledi. Şirketin günlük depolama teslim alma hizmet bedeli metreküp başına 69,67 lira, teslim etme hizmet bedeli ise 43,84 lira olarak tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/altindan-pes-pese-rekor-kimse-beklemiyordu-islam-memis-ciddiye-alin-diyerek-uyardi-1086458982.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 6 aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu, benzin ötv zammı, motorin ötv zammı, mazot fiyatları ne kadar, lpg fiyatı, lpg zammı