https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/isvec-beyrut-buyukelciligini-gecici-olarak-kapatma-karari-aldi-1086457506.html
İsveç, Beyrut Büyükelçiliği'ni geçici olarak kapatma kararı aldı
İsveç, Beyrut Büyükelçiliği'ni geçici olarak kapatma kararı aldı
Sputnik Türkiye
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, güvenlik riski gerekçesiyle ülkesinin Beyrut Büyükelçiliği'nin geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini bildirdi. 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T02:56+0300
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Billström, İsveç'in TV4 kanalına yaptığı açıklamada, bölgede kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle ülkenin Beyrut Büyükelçiliği'ni ağustos ayı boyunca geçici olarak kapatma kararı aldıklarını söyledi.Beyrut'ta görev yapan İsveçli diplomatlara Lübnan'dan ayrılmaları yönünde talimat verdikleri bilgisini paylaşan Billström, diplomatların geçici olarak Güney Kıbrıs'ta görev yapacağını kaydetti.Billström, şimdilik ağustos ayını kapsayan geçici kapatma süresinin, bölgedeki güvenlik durumuna göre gerekirse uzatılacağını da belirtti.İsveç Dışişleri Bakanlığı 27 Temmuz'da bölgedeki çatışma riskine dikkati çeken duyurusunda, "Lübnan'daki durumun tehlikeli ve öngörülmez olması nedeniyle İsveç vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer vermişti.Bakan Billström de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Defalarca söyledim, yine söylüyorum, İsveç vatandaşlarının Lübnan'ı terk etmesi veya söz konusu ülkeye gitmekten kaçınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240327/cicegi-burnunda-nato-uyesi-isvecten-hizli-baslangic-rusyaya-daha-fazla-zorluk-cikarmaliyiz-1082090564.html
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isveç, tobias billström, beyrut, büyükelçilik, lübnan
isveç, tobias billström, beyrut, büyükelçilik, lübnan
İsveç, Beyrut Büyükelçiliği'ni geçici olarak kapatma kararı aldı
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, güvenlik riski gerekçesiyle ülkesinin Beyrut Büyükelçiliği'nin geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.
Billström, İsveç'in TV4 kanalına yaptığı açıklamada, bölgede kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle ülkenin Beyrut Büyükelçiliği'ni ağustos ayı boyunca geçici olarak kapatma kararı aldıklarını söyledi.
Beyrut'ta görev yapan İsveçli diplomatlara Lübnan'dan ayrılmaları yönünde talimat verdikleri bilgisini paylaşan Billström, diplomatların geçici olarak Güney Kıbrıs'ta görev yapacağını kaydetti.
Billström, şimdilik ağustos ayını kapsayan geçici kapatma süresinin, bölgedeki güvenlik durumuna göre gerekirse uzatılacağını da belirtti.
İsveç Dışişleri Bakanlığı 27 Temmuz'da bölgedeki çatışma riskine dikkati çeken duyurusunda, "Lübnan'daki durumun tehlikeli ve öngörülmez olması nedeniyle İsveç vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer vermişti.
Bakan Billström de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Defalarca söyledim, yine söylüyorum, İsveç vatandaşlarının Lübnan'ı terk etmesi veya söz konusu ülkeye gitmekten kaçınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.