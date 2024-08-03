https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/israil-muzakere-heyeti-misira-gidecek-1086455395.html
İsrail: Müzakere heyeti Mısır’a gidecek
İsrail: Müzakere heyeti Mısır’a gidecek
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanlık Ofisi, müzakere heyetinin Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşmasını görüşmek üzere yarın ya da pazar günü Mısır’a gideceğini... 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T00:22+0300
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından Gazze Şeridi’nde ateşkes görüşmelerinin devam edip etmeyeceği merak konusu haline geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, müzakere heyetinin anlaşmayı görüşmek üzere yarın ya da pazar günü Mısır’ın başkenti Kahire’ye gideceğini bildirdi. Açıklamaya göre Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılması, İsrail'in Philadelphia Koridoru'nu askeri olarak işgal etmesi ve yerlerinden edilen Filistinlilerin bölgenin kuzey kısmına geri dönmesi konularında henüz bir anlaşmaya varılmadı. İsrail medyasının aktardığı bilgilere göre, İsrail hala ABD Başkanı Joe Biden’ın mayıs ayında sunduğu teklifle ilerliyor ve yeni talepler eklemiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/iran-devlet-televizyonu-onumuzdeki-saatlerde-dunya-onemli-gelismelere-sahne-olacak-1086454748.html
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israil, israil-filistin, mısır, mısır, gazze, gazze şeridi
İsrail: Müzakere heyeti Mısır’a gidecek
İsrail Başbakanlık Ofisi, müzakere heyetinin Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşmasını görüşmek üzere yarın ya da pazar günü Mısır’a gideceğini açıkladı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından Gazze Şeridi’nde ateşkes görüşmelerinin devam edip etmeyeceği merak konusu haline geldi.
İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, müzakere heyetinin anlaşmayı görüşmek üzere yarın ya da pazar günü Mısır’ın başkenti Kahire’ye gideceğini bildirdi.
Açıklamaya göre Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılması, İsrail'in Philadelphia Koridoru'nu askeri olarak işgal etmesi ve yerlerinden edilen Filistinlilerin bölgenin kuzey kısmına geri dönmesi konularında henüz bir anlaşmaya varılmadı.
İsrail medyasının aktardığı bilgilere göre, İsrail hala ABD Başkanı Joe Biden’ın mayıs ayında sunduğu teklifle ilerliyor ve yeni talepler eklemiyor.