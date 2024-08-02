https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/iran-devlet-televizyonu-onumuzdeki-saatlerde-dunya-onemli-gelismelere-sahne-olacak-1086454748.html
İran devlet televizyonu: Önümüzdeki saatlerde dünya önemli gelişmelere sahne olacak
İran devlet televizyonu: Önümüzdeki saatlerde dünya önemli gelişmelere sahne olacak
Sputnik Türkiye
İran Devlet Televizyonu, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" açıklamasında bulundu. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T23:44+0300
2024-08-02T23:44+0300
2024-08-03T00:03+0300
dünya
iran
dünya
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israil-filistin
israil
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Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından bölgede gerilim tırmanmaya devam ediyor.İran devlet televizyonu sunucusu, "Önümüzdeki saatlerde dünya olağanüstü sahnelere ve çok önemli gelişmelere tanık olacak" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/thy-bu-geceki-iran-irak-ve-urdun-seferlerini-yarina-erteledi-1086454696.html
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İran devlet televizyonu: Önümüzdeki saatlerde dünya önemli gelişmelere sahne olacak
23:44 02.08.2024 (güncellendi: 00:03 03.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
İran Devlet Televizyonu, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" açıklamasında bulundu.
Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından bölgede gerilim tırmanmaya devam ediyor.
İran devlet televizyonu sunucusu, "Önümüzdeki saatlerde dünya olağanüstü sahnelere ve çok önemli gelişmelere tanık olacak" açıklamasında bulundu.