https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/iran-haniye-suikasti-israil-tarafindan-savas-basligi-tasiyan-kisa-menzilli-roketle-yapildi-1086466661.html

İran'dan Haniye suikastı açıklaması: 'ABD'nin desteği ile İsrail tarafından yapıldı'

İran'dan Haniye suikastı açıklaması: 'ABD'nin desteği ile İsrail tarafından yapıldı'

Sputnik Türkiye

İran, Hamas lideri İsmail Haniye'ye başkent Tahran'da düzenlenen suikastın 7 kilogram savaş başlığı taşıyan kısa menzilli bir roketle gerçekleştirildiğini... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T15:01+0300

2024-08-03T15:01+0300

2024-08-03T16:05+0300

dünya

iran

iran devrim muhafızları

israil

abd

kısa menzilli füze

ismail haniye

suikast

hamas

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İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'da resmi misafir olarak bulunduğu konutunda suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye düzenlenen suikasta ilişkin incelemelerin sonuçları paylaşıldı.Suikastın, İsrail tarafından tasarlanıp uygulandığı ve ABD'nin de eyleme destek verdiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan incelemelere göre bu terör saldırısı, yaklaşık 7 kilogramlık savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketin misafirlerin konaklama alanının dışından ateşlenmesiyle gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Haniye'nin 'intikamının doğru zaman ve yerde kesinlikle alınacağı' aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/haniye-suikastinde-yeni-iddia-evine-aylar-oncesinden-gizlice-sokulan-bomba-ile-olduruldu-1086417633.html

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iran, iran devrim muhafızları, israil, abd, kısa menzilli füze, ismail haniye, suikast, hamas