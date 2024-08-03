https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/iran-haniye-suikasti-israil-tarafindan-savas-basligi-tasiyan-kisa-menzilli-roketle-yapildi-1086466661.html
İran'dan Haniye suikastı açıklaması: 'ABD'nin desteği ile İsrail tarafından yapıldı'
İran'dan Haniye suikastı açıklaması: 'ABD'nin desteği ile İsrail tarafından yapıldı'
Sputnik Türkiye
İran, Hamas lideri İsmail Haniye'ye başkent Tahran'da düzenlenen suikastın 7 kilogram savaş başlığı taşıyan kısa menzilli bir roketle gerçekleştirildiğini... 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T15:01+0300
2024-08-03T15:01+0300
2024-08-03T16:05+0300
dünya
iran
iran devrim muhafızları
israil
abd
kısa menzilli füze
ismail haniye
suikast
hamas
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İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'da resmi misafir olarak bulunduğu konutunda suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye düzenlenen suikasta ilişkin incelemelerin sonuçları paylaşıldı.Suikastın, İsrail tarafından tasarlanıp uygulandığı ve ABD'nin de eyleme destek verdiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan incelemelere göre bu terör saldırısı, yaklaşık 7 kilogramlık savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketin misafirlerin konaklama alanının dışından ateşlenmesiyle gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Haniye'nin 'intikamının doğru zaman ve yerde kesinlikle alınacağı' aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/haniye-suikastinde-yeni-iddia-evine-aylar-oncesinden-gizlice-sokulan-bomba-ile-olduruldu-1086417633.html
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iran, iran devrim muhafızları, israil, abd, kısa menzilli füze, ismail haniye, suikast, hamas
iran, iran devrim muhafızları, israil, abd, kısa menzilli füze, ismail haniye, suikast, hamas
İran'dan Haniye suikastı açıklaması: 'ABD'nin desteği ile İsrail tarafından yapıldı'
15:01 03.08.2024 (güncellendi: 16:05 03.08.2024)
İran, Hamas lideri İsmail Haniye'ye başkent Tahran'da düzenlenen suikastın 7 kilogram savaş başlığı taşıyan kısa menzilli bir roketle gerçekleştirildiğini duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'da resmi misafir olarak bulunduğu konutunda suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye düzenlenen suikasta ilişkin incelemelerin sonuçları paylaşıldı.
Suikastın, İsrail tarafından tasarlanıp uygulandığı ve ABD'nin de eyleme destek verdiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan incelemelere göre bu terör saldırısı, yaklaşık 7 kilogramlık savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketin misafirlerin konaklama alanının dışından ateşlenmesiyle gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Haniye'nin 'intikamının doğru zaman ve yerde kesinlikle alınacağı' aktarıldı.