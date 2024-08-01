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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/haniye-suikastinde-yeni-iddia-evine-aylar-oncesinden-gizlice-sokulan-bomba-ile-olduruldu-1086417633.html
Haniye suikastinde yeni iddia: 'Evine aylar öncesinden gizlice sokulan bomba ile öldürüldü'
Haniye suikastinde yeni iddia: 'Evine aylar öncesinden gizlice sokulan bomba ile öldürüldü'
Sputnik Türkiye
ABD’de New York Times gazetesi, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin, kaldığı konuta aylar öncesinden gizlice konulan bir... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T19:12+0300
2024-08-01T19:12+0300
israil- filistin çatışması
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Gazete, ikisi İranlı, biri Amerikalı, bölgeden 7 ayrı yetkiliye dayanarak Haniye’nin kaldığı konutta meydana gelen patlamayla ilgili yeni bir iddia gündeme getirdi.Haniye’nin ölümüne neden olan bombanın yaklaşık iki ay önce İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından korunan ve üst düzey misafirlerin ağırlandığı konuta gizlice sokularak Haniye’nin kaldığı odaya yerleştirildiği öne sürüldü. Tahran'da bulunan Haniye’nin gece 02.00 civarında odada olduğunun teyit edilmesinden sonra bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığı belirtildi.Bombanın yoğun güvenlik önlemleri altında tutulan binaya nasıl sokulduğu ve haftalarca nasıl fark edilmeden orada kaldığı açıklanmadı. Böyle bir ihlalin İran için istihbarat ve güvenlik açısından felaket niteliğinde bir başarısızlık olduğu yorumu yapıldı.Haberde, İsrail’in suikastla ilgili sorumluluğunu kamuoyuna açıklamadığı ancak İsrail istihbarat yetkililerinin, suikastın hemen sonrasında ABD ve diğer Batılı hükümetlere operasyonun ayrıntıları hakkında bilgi verdiği ifade edildi.Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğramasıHamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye’nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.3 günlük ulusal yasİran hükümeti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin başkent Tahran'da kaldığı konuta gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyurmuştu.Hamaney'den intikam sözüİran dini lideri Ali Hamaney, Haniye'nin hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yayımlamış ve açıklamada, “Katil ve terörist Siyonist rejim (İsrail), değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri derinden üzdü, ancak kendisine yönelik ağır bir cezanın da zeminini hazırladı. Haniye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz olarak görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/netanyahu-bize-karsi-bir-saldirganlik-eyleminin-bedelini-cok-agir-odetecegiz-1086416655.html
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Haniye suikastinde yeni iddia: 'Evine aylar öncesinden gizlice sokulan bomba ile öldürüldü'

19:12 01.08.2024
© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-AW258857Haniye'nin Tahran'daki konutu
Haniye'nin Tahran'daki konutu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-AW258857
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ABD’de New York Times gazetesi, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin, kaldığı konuta aylar öncesinden gizlice konulan bir bombanın patlatılmasıyla öldürüldüğünü iddia etti.
Gazete, ikisi İranlı, biri Amerikalı, bölgeden 7 ayrı yetkiliye dayanarak Haniye’nin kaldığı konutta meydana gelen patlamayla ilgili yeni bir iddia gündeme getirdi.
Haniye’nin ölümüne neden olan bombanın yaklaşık iki ay önce İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından korunan ve üst düzey misafirlerin ağırlandığı konuta gizlice sokularak Haniye’nin kaldığı odaya yerleştirildiği öne sürüldü.
Tahran'da bulunan Haniye’nin gece 02.00 civarında odada olduğunun teyit edilmesinden sonra bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığı belirtildi.
Bombanın yoğun güvenlik önlemleri altında tutulan binaya nasıl sokulduğu ve haftalarca nasıl fark edilmeden orada kaldığı açıklanmadı. Böyle bir ihlalin İran için istihbarat ve güvenlik açısından felaket niteliğinde bir başarısızlık olduğu yorumu yapıldı.
Haberde, İsrail’in suikastla ilgili sorumluluğunu kamuoyuna açıklamadığı ancak İsrail istihbarat yetkililerinin, suikastın hemen sonrasında ABD ve diğer Batılı hükümetlere operasyonun ayrıntıları hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye’nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

3 günlük ulusal yas

İran hükümeti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin başkent Tahran'da kaldığı konuta gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyurmuştu.

Hamaney'den intikam sözü

İran dini lideri Ali Hamaney, Haniye'nin hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yayımlamış ve açıklamada, “Katil ve terörist Siyonist rejim (İsrail), değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri derinden üzdü, ancak kendisine yönelik ağır bir cezanın da zeminini hazırladı. Haniye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz olarak görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
İsrail- Filistin çatışması
Netanyahu: Bize karşı bir saldırganlık eyleminin bedelini çok ağır ödeteceğiz
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