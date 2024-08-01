https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/haniye-suikastinde-yeni-iddia-evine-aylar-oncesinden-gizlice-sokulan-bomba-ile-olduruldu-1086417633.html

Haniye suikastinde yeni iddia: 'Evine aylar öncesinden gizlice sokulan bomba ile öldürüldü'

Haniye suikastinde yeni iddia: 'Evine aylar öncesinden gizlice sokulan bomba ile öldürüldü'

Sputnik Türkiye

ABD’de New York Times gazetesi, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin, kaldığı konuta aylar öncesinden gizlice konulan bir... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T19:12+0300

2024-08-01T19:12+0300

2024-08-01T19:12+0300

israil- filistin çatışması

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Gazete, ikisi İranlı, biri Amerikalı, bölgeden 7 ayrı yetkiliye dayanarak Haniye’nin kaldığı konutta meydana gelen patlamayla ilgili yeni bir iddia gündeme getirdi.Haniye’nin ölümüne neden olan bombanın yaklaşık iki ay önce İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından korunan ve üst düzey misafirlerin ağırlandığı konuta gizlice sokularak Haniye’nin kaldığı odaya yerleştirildiği öne sürüldü. Tahran'da bulunan Haniye’nin gece 02.00 civarında odada olduğunun teyit edilmesinden sonra bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığı belirtildi.Bombanın yoğun güvenlik önlemleri altında tutulan binaya nasıl sokulduğu ve haftalarca nasıl fark edilmeden orada kaldığı açıklanmadı. Böyle bir ihlalin İran için istihbarat ve güvenlik açısından felaket niteliğinde bir başarısızlık olduğu yorumu yapıldı.Haberde, İsrail’in suikastla ilgili sorumluluğunu kamuoyuna açıklamadığı ancak İsrail istihbarat yetkililerinin, suikastın hemen sonrasında ABD ve diğer Batılı hükümetlere operasyonun ayrıntıları hakkında bilgi verdiği ifade edildi.Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğramasıHamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye’nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.3 günlük ulusal yasİran hükümeti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin başkent Tahran'da kaldığı konuta gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyurmuştu.Hamaney'den intikam sözüİran dini lideri Ali Hamaney, Haniye'nin hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yayımlamış ve açıklamada, “Katil ve terörist Siyonist rejim (İsrail), değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri derinden üzdü, ancak kendisine yönelik ağır bir cezanın da zeminini hazırladı. Haniye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz olarak görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/netanyahu-bize-karsi-bir-saldirganlik-eyleminin-bedelini-cok-agir-odetecegiz-1086416655.html

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