İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adaylığı' iddialarına yanıt verdi: 'Tam aksine beni rahatsız etti'

İBB kurumunun tek bir kuruş SGK ya da vergi borcu bulunmamaktadır. Belediyeye bağlı 5 iştirak şirketimizin 1.5 milyar liralık borcu vardır ama bu borç bizim dönemimizde olmamıştır, 2021 yılında bu borcu yapılandırdık, ödemesini tıkır tıkır yapıyoruz. Ödüyorsan, yapılandırmışsan, ödemekte anlaşmışsan bu borç değildir. 7 iştirak şirketimizin 2.3 milyar borcu var. Kuşkusuz bunlar ödenecektir, biz ne borçlar ödedik 2019'da göreve gelir gelmez.

Parti ayrımı yapmaksızın, bu kadar büyük sıkıntıların içinde gördüğünüz küçük oranda bir öneme sahip olmasına rağmen bu borçların icra getirerek değil, Cumhurbaşkanı dedi diye kraldan fazla kralcılık oynayarak değil, sulh yoluyla ödenmesi konusunda birlikte çalışalım. Belediye başkanı arkadaşlarımızla Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında çalışıyoruz, çözüm önerileri üretiyoruz. Bu çözüm önerilerimizden oluşan paketi kısa süre içerisinde ilgili makamlara sunacağız. Kimsenin hamasi gündem maddeleriyle halkın gerçek sorunlarını perdelemesine müsaade etmeyeceğiz."