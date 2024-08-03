https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/hindistandan-s-400-ile-ilk-tatbikat-dusman-ucaklarinin-tamamina-yakini-vuruldu-veya-geri-cekildi-1086469423.html

Hindistan'dan S-400 ile ilk tatbikat: 'Düşman uçaklarının tamamına yakını vuruldu veya geri çekildi'

Hindistan'dan S-400 ile ilk tatbikat: 'Düşman uçaklarının tamamına yakını vuruldu veya geri çekildi'

Sputnik Türkiye

Hindistan, Rusya'dan tedarik ettiği S-400 Hava Savunma Sistemleri'ni ilk kez tatbikatta kullandı. Düşman uçaklarının simülate edildiği tatbikatta sistemler... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T16:55+0300

2024-08-03T16:55+0300

2024-08-03T16:55+0300

savunma

hindistan

s-400

s-400 hava savunma sistemleri

türkiye'nin rusya'dan s-400 alımı

rusya

rusya savunma bakanlığı

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Hindistan, yeni satın aldığı Rus yapımı S-400 hava savunma sistemiyle ilk askeri tatbikatını gerçekleştirdi. Güney Asya Haber Ajansı ANI’ye göre Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF) tarafından 'Sudarshan' olarak adlandırılan sistem, tatbikatta olağanüstü bir performans sergiledi.Habere göre Sudarshan, simüle edilen düşman savaş uçaklarının yüzde 80’ini etkili bir şekilde düşürerek ve geri kalan uçakları geri çekilmeye ve görevlerini iptal etmeye zorlayarak kayda değer bir başarı oranı elde etti. Bu bağlamda tatbikatın IAF filolarından birinin uzun menzilli hava savunma sistemini konuşlandırdığı bir sahada gerçekleştirilerek Hindistan’ın hava savunma kabiliyetlerinin önemli ölçüde geliştirilmesine işaret etti.2018'de anlaşma imzalanmıştı Rusya ve Hindistan, 2018’de S-400 hava savunma sisteminin teslimiyle ilgili anlaşmayı imzalamıştı. Beş S-400 alayının Hindistan’a maliyeti 5 milyar 430 milyon dolar olduğu biliniyor.Hindistan, S-400 hava savunma sistemini alan Çin ve Türkiye’nin ardından üçüncü ülke oldu.

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