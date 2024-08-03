https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/hamas-dogruladi-kassam-tugaylarinin-ust-duzey-isimlerinden-olan-haitham-balidi-olduruldu-1086458715.html
Hamas doğruladı: Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden olan Haitham Balidi, öldürüldü
Hamas doğruladı: Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden olan Haitham Balidi, öldürüldü
Sputnik Türkiye
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden Haitham Balidi, İsrail'in aracına düzenlediği insansız hava aracıyla (İHA) saldırısı sonucu... 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T09:46+0300
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Filistin haber ajansı WAFA, İsrail ordusunın insansız hava aracıyla (İHA) otomobilde bulunan Haitham Balidi'ye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.İki roketin isabet ettiği araçta yer alan Balidi, hayatını kaybetti.Balidi, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Tulkerim'deki komutanlarından olduğu detayı paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/venezuella-devlet-baskani-maduro-saldirilarin-arkasinda-amerikali-milyarder-elon-musk-var-1086458488.html
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Hamas doğruladı: Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden olan Haitham Balidi, öldürüldü
09:46 03.08.2024 (güncellendi: 09:47 03.08.2024)
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden Haitham Balidi, İsrail'in aracına düzenlediği insansız hava aracıyla (İHA) saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Filistin haber ajansı WAFA, İsrail ordusunın insansız hava aracıyla (İHA) otomobilde bulunan Haitham Balidi'ye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
İki roketin isabet ettiği araçta yer alan Balidi, hayatını kaybetti.
Balidi, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Tulkerim'deki komutanlarından olduğu detayı paylaşıldı.