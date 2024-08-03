https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/gazeteci-tortum-selalesinde-bogulmakta-olan-3-kisiyi-kurtardi-1086468027.html
Gazeteci, Tortum Şelalesi'nde boğulmakta olan 3 kişiyi kurtardı
Gazeteci, Tortum Şelalesi'nde boğulmakta olan 3 kişiyi kurtardı
Sputnik Türkiye
Erzurum'da, Azerbaycanlı diplomat Şahin Aliyev'i gezdiren gazeteci Murat Genç, Tortum Şelalesi'nde boğulma tehlikesi yaşayan 3 kişiyi kurtardı. 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T15:53+0300
2024-08-03T15:53+0300
2024-08-03T15:53+0300
yaşam
erzurum
şelale
kurtarma
boğulma
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Gazeteci Murat Genç, bölgede temaslarda bulunan Azerbaycanlı diplomat Şahin Aliyev'i gezdirirken, Tortum Şelalesi'nde dengesini kaybederek suya düşen üç kişiyi boğulmaktan kurtardı.Dünyanın en büyük dördüncü şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde yaşanan olayda jandarma ekipleri, Murat Genç ve kurtardığı üç kişiyi güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı.Olayın ardından yapılan kontrollerde, kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/milli-egitim-bakanligindan-yeni-adim-yeni-egitim-ogretim-doneminde-spor-ortaokullari-acilacak-1086464279.html
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erzurum, şelale, kurtarma, boğulma
erzurum, şelale, kurtarma, boğulma
Gazeteci, Tortum Şelalesi'nde boğulmakta olan 3 kişiyi kurtardı
Erzurum'da, Azerbaycanlı diplomat Şahin Aliyev'i gezdiren gazeteci Murat Genç, Tortum Şelalesi'nde boğulma tehlikesi yaşayan 3 kişiyi kurtardı.
Gazeteci Murat Genç, bölgede temaslarda bulunan Azerbaycanlı diplomat Şahin Aliyev'i gezdirirken, Tortum Şelalesi'nde dengesini kaybederek suya düşen üç kişiyi boğulmaktan kurtardı.
Dünyanın en büyük dördüncü şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde yaşanan olayda jandarma ekipleri, Murat Genç ve kurtardığı üç kişiyi güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı.
Olayın ardından yapılan kontrollerde, kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.