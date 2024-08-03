https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/gazeteci-tortum-selalesinde-bogulmakta-olan-3-kisiyi-kurtardi-1086468027.html

Gazeteci, Tortum Şelalesi'nde boğulmakta olan 3 kişiyi kurtardı

Gazeteci, Tortum Şelalesi'nde boğulmakta olan 3 kişiyi kurtardı

Sputnik Türkiye

Erzurum'da, Azerbaycanlı diplomat Şahin Aliyev'i gezdiren gazeteci Murat Genç, Tortum Şelalesi'nde boğulma tehlikesi yaşayan 3 kişiyi kurtardı. 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T15:53+0300

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yaşam

erzurum

şelale

kurtarma

boğulma

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Gazeteci Murat Genç, bölgede temaslarda bulunan Azerbaycanlı diplomat Şahin Aliyev'i gezdirirken, Tortum Şelalesi'nde dengesini kaybederek suya düşen üç kişiyi boğulmaktan kurtardı.Dünyanın en büyük dördüncü şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde yaşanan olayda jandarma ekipleri, Murat Genç ve kurtardığı üç kişiyi güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı.Olayın ardından yapılan kontrollerde, kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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erzurum, şelale, kurtarma, boğulma