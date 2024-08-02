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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Instagram' tepkisi: 'Sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı'
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Instagram' tepkisi: 'Sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı'
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu kararın 'keyfi' olarak kabul... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T13:57+0300
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
instagram
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bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)
kapatılma
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirilmesi üzerine sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.Sosyal medyanın her kesim tarafından ticaret, haberleşme dahil birçok amaçla kullanıldığının altını çizen İmamoğlu açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/turkiyede-instagrama-erisim-engeli-getirildi-1086430593.html
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, instagram, btk, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk), kapatılma, tepki
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, instagram, btk, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk), kapatılma, tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Instagram' tepkisi: 'Sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı'

13:57 02.08.2024
© İBB İBB meclisi - Ekrem İmamoğlu
İBB meclisi - Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© İBB
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu kararın 'keyfi' olarak kabul edilemeyeceğini vurguladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirilmesi üzerine sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.
Sosyal medyanın her kesim tarafından ticaret, haberleşme dahil birçok amaçla kullanıldığının altını çizen İmamoğlu açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Sosyal medya; her kesimin ticaret, haberleşme dahil birçok amaçla kullandığı bir platformdur. Bir sabah tüm ülkenin kullandığı bir mecranın keyfi olarak kapanması kabul edilemez. Instagram bir an önce açılmalı, iletişimden sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı.
Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
TÜRKİYE
Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirildi
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