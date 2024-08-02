Ekrem İmamoğlu'ndan 'Instagram' tepkisi: 'Sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı'

Sosyal medya; her kesimin ticaret, haberleşme dahil birçok amaçla kullandığı bir platformdur. Bir sabah tüm ülkenin kullandığı bir mecranın keyfi olarak kapanması kabul edilemez. Instagram bir an önce açılmalı, iletişimden sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı.