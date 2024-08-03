https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/ehliyet-sinavlarinda-duzenleme-sinav-suresi-guzergah-ve-u-donusu-1086464497.html

Ehliyet sınavlarında düzenleme: 'Sınav süresi, güzergah ve U dönüşü'

Ehliyet sınavlarında düzenleme: 'Sınav süresi, güzergah ve U dönüşü'

Sputnik Türkiye

2024 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte kurs kayıtlarından sınav sürelerine kadar birçok konuda değişiklik yapıldı. 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T13:38+0300

2024-08-03T13:38+0300

2024-08-03T13:38+0300

türkiye

ehliyet

ehliyet sınavı

direksiyon sınavı

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düzenleme

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikte direksiyon eğitimi ders sınavları, milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği ve mevzuata göre onay alınmış 2 farklı güzergahta yapılacak.Ehliyet alacakların yeni düzenleme ile dikkat etmesi gereken hususları belirten Trafik Eğitmeni Zakir Çelepkolu, paralel parkta oval bir şekilde paralel park aşamasının yapılacağını belirtti. Çelepkolu açıklamasında şu ifadelere yer vedi:'U dönüşü yapılacak'Yeni düzenleme ile U dönüşünün yapılacağını belirten Çelepkolu; ‘'Sınav güzergahlarında müsait bir yerde U dönüşü noktası belirlenecek ve adaylar oradan U dönüşü sağlayacaklardır. En önemli nokta ise özellikle bizim bölgemizde diğer ileride de bizim karşılaştığımız joker sorunu var. Joker sorunu nedir? Bir öğrencinin yerine başkasının sınava girmesidir. Artık sürücü kursuna gelip kayıt olan kişi müracaat formunu kendisi doldurduktan sonra canlı ortamda sürücü kursu tarafından fotoğrafı çekilip Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri olan MEBBİSE fotoğrafını aktaracağız. Bunun yanında bir de biyometrik fotoğrafını da sisteme aktaracağız. Böylelikle bakanlık bunun önüne bir nebze olsun geçmiş olacak. Yine engellilere yönelik bazı çalışmalar olacak. Engeli vatandaşımız kendi aldığı araca uygun tertibat sağlanırsa belki de kendi aracıyla sınava girebilecek'' şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/milli-egitim-bakanligindan-yeni-adim-yeni-egitim-ogretim-doneminde-spor-ortaokullari-acilacak-1086464279.html

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