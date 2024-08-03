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Ehliyet sınavlarında düzenleme: 'Sınav süresi, güzergah ve U dönüşü'
Ehliyet sınavlarında düzenleme: 'Sınav süresi, güzergah ve U dönüşü'
Sputnik Türkiye
2024 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte kurs kayıtlarından sınav sürelerine kadar birçok konuda değişiklik yapıldı. 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T13:38+0300
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikte direksiyon eğitimi ders sınavları, milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği ve mevzuata göre onay alınmış 2 farklı güzergahta yapılacak.Ehliyet alacakların yeni düzenleme ile dikkat etmesi gereken hususları belirten Trafik Eğitmeni Zakir Çelepkolu, paralel parkta oval bir şekilde paralel park aşamasının yapılacağını belirtti. Çelepkolu açıklamasında şu ifadelere yer vedi:'U dönüşü yapılacak'Yeni düzenleme ile U dönüşünün yapılacağını belirten Çelepkolu; ‘'Sınav güzergahlarında müsait bir yerde U dönüşü noktası belirlenecek ve adaylar oradan U dönüşü sağlayacaklardır. En önemli nokta ise özellikle bizim bölgemizde diğer ileride de bizim karşılaştığımız joker sorunu var. Joker sorunu nedir? Bir öğrencinin yerine başkasının sınava girmesidir. Artık sürücü kursuna gelip kayıt olan kişi müracaat formunu kendisi doldurduktan sonra canlı ortamda sürücü kursu tarafından fotoğrafı çekilip Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri olan MEBBİSE fotoğrafını aktaracağız. Bunun yanında bir de biyometrik fotoğrafını da sisteme aktaracağız. Böylelikle bakanlık bunun önüne bir nebze olsun geçmiş olacak. Yine engellilere yönelik bazı çalışmalar olacak. Engeli vatandaşımız kendi aldığı araca uygun tertibat sağlanırsa belki de kendi aracıyla sınava girebilecek'' şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/milli-egitim-bakanligindan-yeni-adim-yeni-egitim-ogretim-doneminde-spor-ortaokullari-acilacak-1086464279.html
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ehliyet sınavlarında düzenleme, ehliyet sınavlarında yeni dönem, ehliyet sınavı yeni düzenleme, ehliyet sınavı yeni yönetmelik, direksiyon sınavı yeni düzenleme, direksiyon sınavı u dönüşü, ehliyet sınavı süresi, ehliyet sınavı süresi kaç dakika, ehliyet sınav süresi, direksiyon sınavı güzergahı, direksiyon sınavı güzergah

Ehliyet sınavlarında düzenleme: 'Sınav süresi, güzergah ve U dönüşü'

13:38 03.08.2024
© DHAEhliyet sınavı, sürücü adayı, direksiyon
Ehliyet sınavı, sürücü adayı, direksiyon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2024
© DHA
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2024 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte kurs kayıtlarından sınav sürelerine kadar birçok konuda değişiklik yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikte direksiyon eğitimi ders sınavları, milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği ve mevzuata göre onay alınmış 2 farklı güzergahta yapılacak.
Ehliyet alacakların yeni düzenleme ile dikkat etmesi gereken hususları belirten Trafik Eğitmeni Zakir Çelepkolu, paralel parkta oval bir şekilde paralel park aşamasının yapılacağını belirtti.
Çelepkolu açıklamasında şu ifadelere yer vedi:

Sınav süresi 35 dakikayken artık 40 dakika olarak uygulanacak. Daha önce sabit bir güzergahımız varken sınav güzergahı artık iki güzergah olacak ve sınav sabahı görevli komisyonlar kura çekerek sürücü adayımıza göre kura neticesinde ki bir güzergahta sınava tabi tutacak. Geri parkta daha önce bir hamle ile içeri giriş ve aracı park etmek, iki hamleyle düzeltme varken, yapılan değişiklik ile bir hamle daha uzatılıyor yani bir hamle daha fazladan yapma şansı tanınacak.

'U dönüşü yapılacak'

Yeni düzenleme ile U dönüşünün yapılacağını belirten Çelepkolu; ‘'Sınav güzergahlarında müsait bir yerde U dönüşü noktası belirlenecek ve adaylar oradan U dönüşü sağlayacaklardır. En önemli nokta ise özellikle bizim bölgemizde diğer ileride de bizim karşılaştığımız joker sorunu var. Joker sorunu nedir? Bir öğrencinin yerine başkasının sınava girmesidir. Artık sürücü kursuna gelip kayıt olan kişi müracaat formunu kendisi doldurduktan sonra canlı ortamda sürücü kursu tarafından fotoğrafı çekilip Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri olan MEBBİSE fotoğrafını aktaracağız. Bunun yanında bir de biyometrik fotoğrafını da sisteme aktaracağız. Böylelikle bakanlık bunun önüne bir nebze olsun geçmiş olacak. Yine engellilere yönelik bazı çalışmalar olacak. Engeli vatandaşımız kendi aldığı araca uygun tertibat sağlanırsa belki de kendi aracıyla sınava girebilecek'' şeklinde konuştu.
MEB - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2024
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