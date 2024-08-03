https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/ebrar-karakurt-seda-sayani-etiketleyip-paylasti-1086462607.html
Ebrar Karakurt, Seda Sayan'ı etiketleyip paylaştı
Ebrar Karakurt, Seda Sayan'ı etiketleyip paylaştı
Sputnik Türkiye
Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı'nın oyuncularından Ebrar Karakurt'un şarkıcı Seda Sayan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımı sosyal medyada gündem oldu... 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T12:27+0300
2024-08-03T12:27+0300
2024-08-03T12:31+0300
ebrar karakurt
türkiye kadın millî voleybol takımı
seda sayan
paylaşım
spor
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Paris 2024'de için Fransa'da bulunan Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt, takım arkadaşlarıyla yemek yediği bir fotoğrafı şarkıcı Seda Sayan'ı etiketleyerek paylaştı.Karakurt'un merak uyandıran paylaşımında Seda Sayan'ı etiketlemesinin nedeni yazdığı notta ortaya çıktı. "Seda ablam yan masamızda oturuyorsun sanıp çok heyecanlandık" yazan milli voleybolcu Karakurt'un fotoğraf karesindeki bir kadının Seda Sayan'a benzerliği dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/17-yasindaki-milli-okcu-elif-berra-gokkir-dunya-3-numarasini-yenerek-ceyrek-finale-kaldi-1086461861.html
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Ebrar Karakurt, Seda Sayan'ı etiketleyip paylaştı
12:27 03.08.2024 (güncellendi: 12:31 03.08.2024)
Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı'nın oyuncularından Ebrar Karakurt'un şarkıcı Seda Sayan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Karakurt, paylaşımına "Seda ablam yan masamızda oturuyorsun sanıp çok heyecanlandık" ifadesini ekledi.
Paris 2024'de için Fransa'da bulunan Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt, takım arkadaşlarıyla yemek yediği bir fotoğrafı şarkıcı Seda Sayan'ı etiketleyerek paylaştı.
Karakurt'un merak uyandıran paylaşımında Seda Sayan'ı etiketlemesinin nedeni yazdığı notta ortaya çıktı. "Seda ablam yan masamızda oturuyorsun sanıp çok heyecanlandık" yazan milli voleybolcu Karakurt'un fotoğraf karesindeki bir kadının Seda Sayan'a benzerliği dikkat çekti.