https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/ebrar-karakurt-seda-sayani-etiketleyip-paylasti-1086462607.html

Ebrar Karakurt, Seda Sayan'ı etiketleyip paylaştı

Ebrar Karakurt, Seda Sayan'ı etiketleyip paylaştı

Sputnik Türkiye

Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı'nın oyuncularından Ebrar Karakurt'un şarkıcı Seda Sayan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımı sosyal medyada gündem oldu... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

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2024-08-03T12:27+0300

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ebrar karakurt

türkiye kadın millî voleybol takımı

seda sayan

paylaşım

spor

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Paris 2024'de için Fransa'da bulunan Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt, takım arkadaşlarıyla yemek yediği bir fotoğrafı şarkıcı Seda Sayan'ı etiketleyerek paylaştı.Karakurt'un merak uyandıran paylaşımında Seda Sayan'ı etiketlemesinin nedeni yazdığı notta ortaya çıktı. "Seda ablam yan masamızda oturuyorsun sanıp çok heyecanlandık" yazan milli voleybolcu Karakurt'un fotoğraf karesindeki bir kadının Seda Sayan'a benzerliği dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/17-yasindaki-milli-okcu-elif-berra-gokkir-dunya-3-numarasini-yenerek-ceyrek-finale-kaldi-1086461861.html

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