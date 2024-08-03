https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/cihangirdeki-eglence-mekaninda-3-kadinin-darp-edilmesiyle-ilgili-bakan-yerlikayadan-aciklama-1086464154.html

Eğlence mekanında 3 kadının darp edilmesi: 2 erkek gözaltına alındı, Yerlikaya'dan açıklama geldi

Eğlence mekanında 3 kadının darp edilmesi: 2 erkek gözaltına alındı, Yerlikaya'dan açıklama geldi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında 3 kadının darp edilmesi olayında 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşarak... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T13:19+0300

2024-08-03T13:19+0300

2024-08-03T13:26+0300

türkiye

kadına şiddet

ali yerlikaya

cihangir

son dakika

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu ilçesi Cihangir Mahallesi'nde bir eğlence mekanında 3 kadının darp edilmesi olayıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün basın açıklamasını sosyal medyadan paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz. Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir" açıklamasında bulundu.

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Sputnik Türkiye

cihangirde 3 kadına darp, beyoğlunda kadına darp, eğlence mekanında 3 kadın dar edildi