https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/cihangirdeki-eglence-mekaninda-3-kadinin-darp-edilmesiyle-ilgili-bakan-yerlikayadan-aciklama-1086464154.html
Eğlence mekanında 3 kadının darp edilmesi: 2 erkek gözaltına alındı, Yerlikaya'dan açıklama geldi
Eğlence mekanında 3 kadının darp edilmesi: 2 erkek gözaltına alındı, Yerlikaya'dan açıklama geldi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında 3 kadının darp edilmesi olayında 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşarak... 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T13:19+0300
2024-08-03T13:19+0300
2024-08-03T13:26+0300
türkiye
kadına şiddet
ali yerlikaya
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu ilçesi Cihangir Mahallesi'nde bir eğlence mekanında 3 kadının darp edilmesi olayıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün basın açıklamasını sosyal medyadan paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz. Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir" açıklamasında bulundu.
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cihangirde 3 kadına darp, beyoğlunda kadına darp, eğlence mekanında 3 kadın dar edildi
cihangirde 3 kadına darp, beyoğlunda kadına darp, eğlence mekanında 3 kadın dar edildi
Eğlence mekanında 3 kadının darp edilmesi: 2 erkek gözaltına alındı, Yerlikaya'dan açıklama geldi
13:19 03.08.2024 (güncellendi: 13:26 03.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında 3 kadının darp edilmesi olayında 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşarak "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz" ifadelerine yer verdi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu ilçesi Cihangir Mahallesi'nde bir eğlence mekanında 3 kadının darp edilmesi olayıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün basın açıklamasını sosyal medyadan paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz. Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir" açıklamasında bulundu.