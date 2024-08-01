https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/izmir-buyuksehir-belediyesinde--7-memur-gorevden-uzaklastirildi-1086411561.html

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 7 memur görevden uzaklaştırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 7 memur görevden uzaklaştırıldı

Sputnik Türkiye

İzmir Büyükşehir Belediyesinde gösteride yaralanmaya neden oldukları gerekçesiyle 7 memur görevden uzaklaştırıldı. 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T16:55+0300

2024-08-01T16:55+0300

2024-08-01T16:56+0300

türkiye

izmir büyükşehir belediye başkanlığı

izmir büyükşehir belediyesi

izmir

memur

görevden uzaklaştırma

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İzmir Büyükşehir Belediyesinde, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) üyesi memurların, belediye yönetimi ile aralarında uyuşmazlığa neden olan sosyal denge tazminatına dikkati çekmek amacıyla yaptığı gösteri sırasında, görevli güvenlik personeline fiziki müdahalede bulunulması ve 7 güvenlik görevlisinin yaralanmasına ilişkin inceleme kapsamında 7 memur görevden uzaklaştırıldı.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin Kültürpark'taki hizmet birimleri önünde 25 Temmuz'da düzenlenen eylem sırasında, görevli güvenlik personeline fiziki müdahalede bulunulması ve 7 güvenlik görevlisinin yaralanmasına neden olunması sonucu ilgili kişiler hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi."İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli bazı kamu personelinin sendikal haklarını savunduğu, eylem ve etkinliklere katıldığı için görevden uzaklaştırıldığı" iddiasının gündeme getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:İnceleme kapsamında 7 memurun görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

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izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir büyükşehir belediyesi, izmir, memur, görevden uzaklaştırma