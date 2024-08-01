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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 7 memur görevden uzaklaştırıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 7 memur görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
İzmir Büyükşehir Belediyesinde gösteride yaralanmaya neden oldukları gerekçesiyle 7 memur görevden uzaklaştırıldı. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T16:55+0300
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izmir büyükşehir belediyesi
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İzmir Büyükşehir Belediyesinde, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) üyesi memurların, belediye yönetimi ile aralarında uyuşmazlığa neden olan sosyal denge tazminatına dikkati çekmek amacıyla yaptığı gösteri sırasında, görevli güvenlik personeline fiziki müdahalede bulunulması ve 7 güvenlik görevlisinin yaralanmasına ilişkin inceleme kapsamında 7 memur görevden uzaklaştırıldı.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin Kültürpark'taki hizmet birimleri önünde 25 Temmuz'da düzenlenen eylem sırasında, görevli güvenlik personeline fiziki müdahalede bulunulması ve 7 güvenlik görevlisinin yaralanmasına neden olunması sonucu ilgili kişiler hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi."İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli bazı kamu personelinin sendikal haklarını savunduğu, eylem ve etkinliklere katıldığı için görevden uzaklaştırıldığı" iddiasının gündeme getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:İnceleme kapsamında 7 memurun görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
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izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir büyükşehir belediyesi, izmir, memur, görevden uzaklaştırma
izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir büyükşehir belediyesi, izmir, memur, görevden uzaklaştırma

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 7 memur görevden uzaklaştırıldı

16:55 01.08.2024 (güncellendi: 16:56 01.08.2024)
© AAMemur
Memur - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AA
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İzmir Büyükşehir Belediyesinde gösteride yaralanmaya neden oldukları gerekçesiyle 7 memur görevden uzaklaştırıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinde, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) üyesi memurların, belediye yönetimi ile aralarında uyuşmazlığa neden olan sosyal denge tazminatına dikkati çekmek amacıyla yaptığı gösteri sırasında, görevli güvenlik personeline fiziki müdahalede bulunulması ve 7 güvenlik görevlisinin yaralanmasına ilişkin inceleme kapsamında 7 memur görevden uzaklaştırıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin Kültürpark'taki hizmet birimleri önünde 25 Temmuz'da düzenlenen eylem sırasında, görevli güvenlik personeline fiziki müdahalede bulunulması ve 7 güvenlik görevlisinin yaralanmasına neden olunması sonucu ilgili kişiler hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.
"İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli bazı kamu personelinin sendikal haklarını savunduğu, eylem ve etkinliklere katıldığı için görevden uzaklaştırıldığı" iddiasının gündeme getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Öncelikle bahse konu görevden uzaklaştırma işlemi, eylemlere katılma nedeniyle değil, güvenlik görevlilerinin yaralanmasına yol açan fiili müdahale sebebiyle yürürlüğe alınmıştır. Tüm Bel-Sen'in 25 Temmuz'da belediyenin Kültürpark'taki hizmet birimleri önünde düzenlediği gösteri sırasında, görevli güvenlik personeline fiziki müdahalede bulunulması ve 7 güvenlik görevlisinin yaralanmasına neden olunması akabinde başlatılan inceleme sonucu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda görevden uzaklaştırma işlemi yetkili kurullar tarafından gerçekleştirilmiştir."
İnceleme kapsamında 7 memurun görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
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