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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/bakan-fidan-misira-gidiyor-sisinin-turkiye-ziyareti-gorusulecek-1086468599.html
Bakan Fidan Mısır'a gidiyor: Sisi'nin Türkiye ziyareti görüşülecek
Bakan Fidan Mısır'a gidiyor: Sisi'nin Türkiye ziyareti görüşülecek
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 4 ve 5 Ağustos'ta Mısır'a mevkidaşı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine bir ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında Mısır... 03.08.2024, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Mısır'ı ziyaret edecek.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Türkiye ziyareti sırasında yapılacak ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının hazırlıklarını ele alacak.YDSK kapsamında imzalanması öngörülen 20'ye yakın anlaşmayla ilgili mevcut durum değerlendirilecek.Görüşmelerde ikili siyasi, ekonomik, kültürel ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak, enerji, sağlık, turizm ve savunma sanayisi alanında uzun vadeli işbirliği imkanları ele alınacak.İki ülkenin 10 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor.Mısır'la kültür, eğitim ve bilim alanındaki ilişkilere önem verilirken üniversiteler arası işbirliği, medya ve iletişim alanında ortak çalışmaların artırılması da gündemde.Ziyaretin ana gündem maddeleri olan Gazze'deki gelişmeler, Filistin meselesi ve Gazze’ye insani yardımların yanı sıra Libya, Sudan ve Somali'deki gelişmeler de kapsamlı şekilde değerlendirilecek.Bakan Fidan'ın, El Ariş'i ve Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etmesi, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen insani yardımlara ilişkin Mısır Kızılayının lojistik merkezinde incelemelerde bulunması öngörülüyor.Türkiye-Mısır ilişkileriCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra 14 Şubat'ta Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirmesi ve bu ziyaretin içeriği, ikili ilişkiler konusunda önemli bir mihenk taşı görülüyor.Ziyarette iki ülke arasında YDSK'nin Cumhurbaşkanlarının eş başkanlığında toplanacağına ilişkin ortak bildiri imzalanmıştı.Bakan Fidan'ın ziyareti kapsamında temmuz başında görevine başlayan Dışişleri Bakanı Abdulati ile ilk resmi görüşme gerçekleştirilecek.
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hakan fidan, abdülffetah sisi, abdülfettah el sisi, abdülfettah es sisi, mısır, türkiye-mısır ilişkileri
hakan fidan, abdülffetah sisi, abdülfettah el sisi, abdülfettah es sisi, mısır, türkiye-mısır ilişkileri

Bakan Fidan Mısır'a gidiyor: Sisi'nin Türkiye ziyareti görüşülecek

16:14 03.08.2024 (güncellendi: 16:26 03.08.2024)
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2024
© AA / Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 4 ve 5 Ağustos'ta Mısır'a mevkidaşı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine bir ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyareti sırasında yapılacak ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının ayrıntılarının görüşülmesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Mısır'ı ziyaret edecek.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Türkiye ziyareti sırasında yapılacak ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının hazırlıklarını ele alacak.
YDSK kapsamında imzalanması öngörülen 20'ye yakın anlaşmayla ilgili mevcut durum değerlendirilecek.
Görüşmelerde ikili siyasi, ekonomik, kültürel ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak, enerji, sağlık, turizm ve savunma sanayisi alanında uzun vadeli işbirliği imkanları ele alınacak.
İki ülkenin 10 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor.
Mısır'la kültür, eğitim ve bilim alanındaki ilişkilere önem verilirken üniversiteler arası işbirliği, medya ve iletişim alanında ortak çalışmaların artırılması da gündemde.
Ziyaretin ana gündem maddeleri olan Gazze'deki gelişmeler, Filistin meselesi ve Gazze’ye insani yardımların yanı sıra Libya, Sudan ve Somali'deki gelişmeler de kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
Bakan Fidan'ın, El Ariş'i ve Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etmesi, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen insani yardımlara ilişkin Mısır Kızılayının lojistik merkezinde incelemelerde bulunması öngörülüyor.

Türkiye-Mısır ilişkileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra 14 Şubat'ta Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirmesi ve bu ziyaretin içeriği, ikili ilişkiler konusunda önemli bir mihenk taşı görülüyor.
Ziyarette iki ülke arasında YDSK'nin Cumhurbaşkanlarının eş başkanlığında toplanacağına ilişkin ortak bildiri imzalanmıştı.
Bakan Fidan'ın ziyareti kapsamında temmuz başında görevine başlayan Dışişleri Bakanı Abdulati ile ilk resmi görüşme gerçekleştirilecek.
USS Theodore Roosevelt (CVN 71). - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2024
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