https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/bakan-ersoy-duyurdu-hellenistik-doneme-ait-skylla-grubu-heykelleri-kesfedildi-1086460740.html

Bakan Ersoy duyurdu: Hellenistik Döneme ait 'Skylla Grubu' heykelleri keşfedildi

Bakan Ersoy duyurdu: Hellenistik Döneme ait 'Skylla Grubu' heykelleri keşfedildi

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ‘Geleceğe Miras’ isimli arkeoloji projesi çerçevesinde restore edilen sahne çalışmaları sırasında Hellenistik Döneme ait Skylla... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T10:55+0300

2024-08-03T10:55+0300

2024-08-03T10:55+0300

türkiye

kültür ve turizm bakanlığı

mehmet nuri ersoy

denizli

heykel

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli'de 'Geleceğe Miras Laodikeia Projesi' kapsamında devam eden sahne binasının restorasyon çalışmaları sırasında 'eşsiz ve renkli' Skylla Grubu heykelleri keşfedildiğini duyurdu.Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk arkeolojisinin en kapsamlı ve iddialı projesi olan 'Geleceğe Miras' uygulamasının meyvelerini vermeye devam ettiğini belirtti.Bakan Ersoy şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/bakan-ersoy-duyurdu-aphrodisiasta-benzersiz-bir-kesif-kolosal-zeus-basi-1086339513.html

türkiye

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kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, denizli, heykel