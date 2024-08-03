https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/bakan-ersoy-duyurdu-hellenistik-doneme-ait-skylla-grubu-heykelleri-kesfedildi-1086460740.html
Bakan Ersoy duyurdu: Hellenistik Döneme ait 'Skylla Grubu' heykelleri keşfedildi
Bakan Ersoy duyurdu: Hellenistik Döneme ait 'Skylla Grubu' heykelleri keşfedildi
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ‘Geleceğe Miras’ isimli arkeoloji projesi çerçevesinde restore edilen sahne çalışmaları sırasında Hellenistik Döneme ait Skylla... 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T10:55+0300
2024-08-03T10:55+0300
2024-08-03T10:55+0300
türkiye
kültür ve turizm bakanlığı
mehmet nuri ersoy
denizli
heykel
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli'de 'Geleceğe Miras Laodikeia Projesi' kapsamında devam eden sahne binasının restorasyon çalışmaları sırasında 'eşsiz ve renkli' Skylla Grubu heykelleri keşfedildiğini duyurdu.Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk arkeolojisinin en kapsamlı ve iddialı projesi olan 'Geleceğe Miras' uygulamasının meyvelerini vermeye devam ettiğini belirtti.Bakan Ersoy şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/bakan-ersoy-duyurdu-aphrodisiasta-benzersiz-bir-kesif-kolosal-zeus-basi-1086339513.html
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kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, denizli, heykel
kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, denizli, heykel
Bakan Ersoy duyurdu: Hellenistik Döneme ait 'Skylla Grubu' heykelleri keşfedildi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ‘Geleceğe Miras’ isimli arkeoloji projesi çerçevesinde restore edilen sahne çalışmaları sırasında Hellenistik Döneme ait Skylla Grubu heykellerin keşfedildiğini açıkladı..
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli'de 'Geleceğe Miras Laodikeia Projesi' kapsamında devam eden sahne binasının restorasyon çalışmaları sırasında 'eşsiz ve renkli' Skylla Grubu heykelleri keşfedildiğini duyurdu.
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk arkeolojisinin en kapsamlı ve iddialı projesi olan 'Geleceğe Miras' uygulamasının meyvelerini vermeye devam ettiğini belirtti.
Bakan Ersoy şu cümleleri kaydetti:
Geleceğe Miras Laodikeia Projesi kapsamında devam eden sahne binasının restorasyon çalışmaları sırasında eşsiz ve renkli Skylla Grubu heykelleri keşfedildi. Bu olağanüstü heykeller, Hellenistik Dönem'in barok stilini yansıtan ve orijinal boyalarıyla günümüze ulaşan nadide eserler olması bakımından oldukça önemli.