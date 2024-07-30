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Bakan Ersoy duyurdu: 'Aphrodisias'ta benzersiz bir keşif, Kolosal Zeus Başı'
Bakan Ersoy duyurdu: 'Aphrodisias'ta benzersiz bir keşif, Kolosal Zeus Başı'
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kolosal Zeus Başı'nın keşfedildiğini açıkladı. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
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Bakan Ersoy'un açıklaması şöyle:
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Bakan Ersoy duyurdu: 'Aphrodisias'ta benzersiz bir keşif, Kolosal Zeus Başı'

15:00 30.07.2024
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm BakanlığıZeus Başı
Zeus Başı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kolosal Zeus Başı'nın keşfedildiğini açıkladı.
Bakan Ersoy'un açıklaması şöyle:

"Aphrodisias'ta benzersiz bir keşif: Kolosal Zeus Başı! Yüzyıllar sonra gün ışığıyla yeniden buluşan mermer baş, Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrı olan Zeus’un ihtişamını sergiliyor. Aphrodite Tapınağı'nın 50 metre batısında bulunan bu önemli eser, saç ve sakaldaki muhteşem işçilik ile dikkat çekiyor. Anadolu'nun zengin geçmişini gelecek nesillere taşımak için çalışmalarımız hız kesmeden sürecek. Mimari bir konsol ya da konsolun parçası olarak kabartma şeklinde oyulmuş sakallı kolosal mermer baş (yükseklik: 66 cm), 16 Temmuz 2024 tarihinde Aphrodite Tapınağı'nın 50 metre batısındaki bir alanda, yüzeyin oldukça yakın bir seviyesinde ters dönmüş bir durumda bulunmuştur. Baş, yoğun şekilde katılaşmış toprak birikintilerini gidermek için ön temizlik ve konservasyon işlemlerinden geçirilmiştir. Orta taneli Aphrodisas mermerinden tek bir bloktan yapılmış olup MS.2.-3.yy tarihlendirilebilmektedir."Aphrodisias'ta benzersiz bir keşif: Kolosal Zeus Başı! Yüzyıllar sonra gün ışığıyla yeniden buluşan mermer baş, Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrı olan Zeus’un ihtişamını sergiliyor. Aphrodite Tapınağı'nın 50 metre batısında bulunan bu önemli eser, saç ve sakaldaki muhteşem işçilik ile dikkat çekiyor. Anadolu'nun zengin geçmişini gelecek nesillere taşımak için çalışmalarımız hız kesmeden sürecek."

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl İngiltere, İtalya ve ABD'den iadesi sağlanan 19 eserin Türkiye'nin kültürel hazinesine yeniden kazandırıldığını bildirdi. Yurda döndürülen eserlerden birisi de Milet Kökenli Kore Torsosu'' oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
TÜRKİYE
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Bu yıl toplam 19 eserin daha iadesini sağladık
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