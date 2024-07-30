https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/bakan-ersoy-duyurdu-aphrodisiasta-benzersiz-bir-kesif-kolosal-zeus-basi-1086339513.html
Bakan Ersoy duyurdu: 'Aphrodisias'ta benzersiz bir keşif, Kolosal Zeus Başı'
Bakan Ersoy duyurdu: 'Aphrodisias'ta benzersiz bir keşif, Kolosal Zeus Başı'
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kolosal Zeus Başı'nın keşfedildiğini açıkladı. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T15:00+0300
2024-07-30T15:00+0300
2024-07-30T15:00+0300
yaşam
zeus
kültür ve turizm bakanlığı
mehmet nuri ersoy
aphrodisias
yunan mitolojisi
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Bakan Ersoy'un açıklaması şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/kultur-ve-turizm-bakanligi-bu-yil-toplam-19-eserin-daha-iadesini-sagladik-1086085294.html
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zeus, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, aphrodisias, yunan mitolojisi
zeus, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, aphrodisias, yunan mitolojisi
Bakan Ersoy duyurdu: 'Aphrodisias'ta benzersiz bir keşif, Kolosal Zeus Başı'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kolosal Zeus Başı'nın keşfedildiğini açıkladı.
Bakan Ersoy'un açıklaması şöyle:
"Aphrodisias'ta benzersiz bir keşif: Kolosal Zeus Başı! Yüzyıllar sonra gün ışığıyla yeniden buluşan mermer baş, Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrı olan Zeus’un ihtişamını sergiliyor. Aphrodite Tapınağı'nın 50 metre batısında bulunan bu önemli eser, saç ve sakaldaki muhteşem işçilik ile dikkat çekiyor. Anadolu'nun zengin geçmişini gelecek nesillere taşımak için çalışmalarımız hız kesmeden sürecek. Mimari bir konsol ya da konsolun parçası olarak kabartma şeklinde oyulmuş sakallı kolosal mermer baş (yükseklik: 66 cm), 16 Temmuz 2024 tarihinde Aphrodite Tapınağı'nın 50 metre batısındaki bir alanda, yüzeyin oldukça yakın bir seviyesinde ters dönmüş bir durumda bulunmuştur. Baş, yoğun şekilde katılaşmış toprak birikintilerini gidermek için ön temizlik ve konservasyon işlemlerinden geçirilmiştir. Orta taneli Aphrodisas mermerinden tek bir bloktan yapılmış olup MS.2.-3.yy tarihlendirilebilmektedir."Aphrodisias'ta benzersiz bir keşif: Kolosal Zeus Başı! Yüzyıllar sonra gün ışığıyla yeniden buluşan mermer baş, Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrı olan Zeus’un ihtişamını sergiliyor. Aphrodite Tapınağı'nın 50 metre batısında bulunan bu önemli eser, saç ve sakaldaki muhteşem işçilik ile dikkat çekiyor. Anadolu'nun zengin geçmişini gelecek nesillere taşımak için çalışmalarımız hız kesmeden sürecek."