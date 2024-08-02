https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/pegasustan-bu-geceki-iran-irak-ve-urdun-ucuslarina-duzenleme-1086454977.html

Pegasus'tan bu geceki İran, Irak ve Ürdün uçuşlarına düzenleme

Pegasus'tan bu geceki İran, Irak ve Ürdün uçuşlarına düzenleme

Sputnik Türkiye

Pegasus Hava Yolları, bu gece İran, Irak ve Ürdün'e yapılması planlanan seferlerde düzenlemeye gitti. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T23:50+0300

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2024-08-02T23:50+0300

türkiye

pegasus

iran

ürdün

irak

irak

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Edinilen bilgiye göre, İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle İran, Irak ve Ürdün'e bu gece yapılması planlanan seferlerin saatleri, yarın gündüz saatlerinde iniş yapılacak şekilde yeniden düzenlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/thy-bu-geceki-iran-irak-ve-urdun-seferlerini-yarina-erteledi-1086454696.html

türkiye

iran

ürdün

irak

irak

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