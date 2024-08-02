https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/pegasustan-bu-geceki-iran-irak-ve-urdun-ucuslarina-duzenleme-1086454977.html
Pegasus'tan bu geceki İran, Irak ve Ürdün uçuşlarına düzenleme
Pegasus'tan bu geceki İran, Irak ve Ürdün uçuşlarına düzenleme
Sputnik Türkiye
Pegasus Hava Yolları, bu gece İran, Irak ve Ürdün'e yapılması planlanan seferlerde düzenlemeye gitti. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T23:50+0300
2024-08-02T23:50+0300
2024-08-02T23:50+0300
türkiye
pegasus
iran
ürdün
irak
irak
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Edinilen bilgiye göre, İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle İran, Irak ve Ürdün'e bu gece yapılması planlanan seferlerin saatleri, yarın gündüz saatlerinde iniş yapılacak şekilde yeniden düzenlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/thy-bu-geceki-iran-irak-ve-urdun-seferlerini-yarina-erteledi-1086454696.html
türkiye
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ürdün
irak
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pegasus, iran, ürdün, irak, irak
pegasus, iran, ürdün, irak, irak
Pegasus'tan bu geceki İran, Irak ve Ürdün uçuşlarına düzenleme
Pegasus Hava Yolları, bu gece İran, Irak ve Ürdün'e yapılması planlanan seferlerde düzenlemeye gitti.
Edinilen bilgiye göre, İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle İran, Irak ve Ürdün'e bu gece yapılması planlanan seferlerin saatleri, yarın gündüz saatlerinde iniş yapılacak şekilde yeniden düzenlendi.