https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/abdden-sonra-azerbaycanda-vatandaslarini-uyardi-lubnandan-en-kisa-sure-icinde-ayrilin-1086471815.html

ABD’den sonra Azerbaycan’da vatandaşlarını uyardı: ‘Lübnan’dan en kısa süre içinde ayrılın’

ABD’den sonra Azerbaycan’da vatandaşlarını uyardı: ‘Lübnan’dan en kısa süre içinde ayrılın’

Sputnik Türkiye

Azerbaycan, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeden en kısa sürede ayrılmaları çağrısında bulundu. 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T18:48+0300

2024-08-03T18:48+0300

2024-08-03T18:48+0300

israil- filistin çatışması

azerbaycan

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İsrail ve Hizbullah arasında yaşanan yoğun çatışmalar ülkelerin Lübnan’da bulunan vatandaşlarına çağrı yapmalarına neden oluyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede hızla değişen güvenlik durumu dikkate alınarak, Azerbaycan vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Lübnan'ı ziyaret etmemeleri ve ülkede yaşayan vatandaşların en kısa sürede oradan ayrılması gerektiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Lübnan'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarının korunma ve güvenlik kurallarına uymaları ve nüfusun yoğun olduğu yerlerden uzak durmaları istendi.ABD Beyrut Büyükelçiliği'de gün içinde vatandaşlarına Lübnan'dan ayrılma uyarısında bulunmuştu.

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