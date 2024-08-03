https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/abd-ve-ab-milletvekilleri-gorevden-ayrilmayi-reddettigi-icin-maduroyu-sorumlu-tutacak-1086472262.html

ABD ve AB milletvekilleri, ‘görevden ayrılmayı reddettiği’ için Maduro’yu sorumlu tutacak

ABD ve AB milletvekilleri, ‘görevden ayrılmayı reddettiği’ için Maduro’yu sorumlu tutacak

Sputnik Türkiye

ABD ve Avrupa Birliği’nden (AB) uluslararası ilişkiler meselelerini denetleyen milletvekilleri, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu, seçimlerden sonra... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T19:17+0300

2024-08-03T19:17+0300

2024-08-03T19:17+0300

dünya

abd

ab

milletvekilleri

venezüella

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

muhalefet

ortak bildiri

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Uluslararası ilişkiler konularını denetleyen ABD ve AB milletvekilleri ortak bir bildiri yayınlayarak, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu, seçimlerden sonra yetkilerinden gönüllü olarak feragat etmemesi halinde ‘sorumlu tutmakla’ tehdit etti.ABD Kongresi’nin sitesinde yayınlanan bildiri metninde, “Hükümetlerimiz Venezüella’daki durumu yakından izliyor ve Maduro’nun Venezüella vatandaşlarının demokratik iradesini görmezden gelmeye devam etmesi ve bir seçimin sonuçlarını daha çalmaya karar vermesi halinde birbirileri ile koordinasyon halinde kendisini sorumlu tutulmak niyetindedir” ifadelerine yer verildi.Milletvekilleri, Venezüella’daki başkanlık seçimlerinin resmi sonuçlarını ‘uydurma’ olarak tanımladı ve kendilerinin ‘muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez’in kazandığı yönündeki iddiaları destekleyecek yeterli kanıta sahip olduğunu’ ifade etti.Ortak bildiriye imza atan milletvekilleri, Maduro ve Gonzalez’e iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi konusunda diyalog başlatma çağrısında bulundu.Venezüella'da başkanlık seçimleri 28 Temmuz'da yapılmıştı. Ertesi gün Ulusal Seçim Konseyi Nicolas Maduro'nun 2025-2031 yılları için başkan seçildiğini ilan etmişti. Seçim Konseyi'ne göre Maduro oyların yüzde 51'ini almıştı.29 Temmuz Pazartesi günü Venezüella'da protestolar patlak vermiş ve Karakas'ta polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştı. Göstericiler ile kolluk kuvvetleri arasında yaşanan arbedelerde Başsavcılığa göre 77 polis yaralanmıştı. Maduro, devlet altyapısına zarar verme, nefret söylemi ve terörizm davaları ile ilgili bin 200'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Venezüella hükümeti, birçok ülkenin yaptıkları seçimlere ve halkın kendi kaderini tayin etme hakkına müdahale ettiğini açıklamıştı.Moskova, Venezüella muhalefetinin seçimlerde yenilgiyi kabul etmesi gerektiğini bildirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından yapılan açıklamada, üçüncü ülkeleri Venezüella’daki durumu etkilemeye yönelik inisiyatiflere destek vermemeleri konusunda uyarılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/secimlerden-galip-cikti-venezuelada-devlet-baskani-yeniden-maduro-oldu-1086289929.html

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abd, ab, milletvekilleri, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, muhalefet, ortak bildiri