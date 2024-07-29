https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/secimlerden-galip-cikti-venezuelada-devlet-baskani-yeniden-maduro-oldu-1086289929.html

Seçimlerden galip çıktı: Venezüella'da devlet başkanı yeniden Maduro oldu

Seçimlerden galip çıktı: Venezüella'da devlet başkanı yeniden Maduro oldu

Sputnik Türkiye

Güney Amerika ülkesi Venezüella'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro kazandı. 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T07:53+0300

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venezüella devlet başkanı nicolas maduro

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Venezüella Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, yaptığı açıklamada sandıkların yüzde 80'inin açıldığını belirterek, Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Nicolas Maduro'nun seçimi kazandığını duyurdu.İlk sonuçlara göre, Maduro yüzde 51.20 oy alarak üçüncü kez devlet başkanı seçildi. Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44.20 oyla ikinci sırada yer aldı.CNE Başkanı Amoroso, sandığa katılım oranının yüzde 59 olduğunu bildirdi. Adaylara ilişkin detaylı sonuçların CNE web sitesinde tablolar halinde yayımlanacağını belirtti.Seçimden zaferle çıkan Nicolas Maduro, 10 Ocak 2025'te yemin ederek ülkenin yeni devlet başkanı olarak görevine başlayacak.

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