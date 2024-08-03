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ABD Gizli Servisi, Trump'a suikast girişimindeki 'başarısızlığını' kabul etti
ABD Gizli Servisi, Trump'a suikast girişimindeki 'başarısızlığını' kabul etti
Sputnik Türkiye
ABD Gizli Servisi Direktör Vekili Ronald Rowe, 13 Temmuz'da eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimdeki "başarısızlığı" kabul ederken, teşkilatın bu... 03.08.2024, Sputnik Türkiye
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Rowe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada uğradığı silahlı saldırıyla ilgili, "Bu bir görev başarısızlığıydı. Teşkilatımızın tek sorumluluğu, korumakla yükümlü olduklarımızın tehlikeye atılmamasını sağlamaktır" diye konuştu.Güvenlik zaaflarından nihai olarak Gizli Servis'in sorumlu olduğunu dile getiren Rowe, yerel polis güçlerinin,Trump'a düzenlenen saldırıdaki güvenlik zaaflarından sorumlu tutulmaması gerektiğini defalarca belirtti.Direktör Vekili, şöyle devam etti:Senato Yargı, İç Güvenlik ve Hükümet İşleri komitelerinin ortak duruşmasında 30 Temmuz'da ifade veren Rowe, denetim soruşturmalarında işbirliği yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.Trump'a suikast girişimiEski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle 23 Temmuz'da istifa etmişti.Cheatle'dan sonra Vekil Direktör olan Roland Rowe, 30 Temmuz'da Senato komitesinde suikast girişimiyle ilgili ifade vermiş, Trump'a yapılan suikast girişiminin düzenlendiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini "savunamayacağını" belirtmişti.
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ABD Gizli Servisi, Trump'a suikast girişimindeki 'başarısızlığını' kabul etti

02:08 03.08.2024
Donald Trump suikast
Donald Trump suikast - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2024
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ABD Gizli Servisi Direktör Vekili Ronald Rowe, 13 Temmuz'da eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimdeki "başarısızlığı" kabul ederken, teşkilatın bu konuda "tüm sorumluluğu" üstlendiğini belirtti.
Rowe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada uğradığı silahlı saldırıyla ilgili, "Bu bir görev başarısızlığıydı. Teşkilatımızın tek sorumluluğu, korumakla yükümlü olduklarımızın tehlikeye atılmamasını sağlamaktır" diye konuştu.
Güvenlik zaaflarından nihai olarak Gizli Servis'in sorumlu olduğunu dile getiren Rowe, yerel polis güçlerinin,Trump'a düzenlenen saldırıdaki güvenlik zaaflarından sorumlu tutulmaması gerektiğini defalarca belirtti.
Direktör Vekili, şöyle devam etti:
"Butler'da bunu başaramadık ve bu başarısızlığın bir daha olmamasını sağlamak için çalışıyorum. Gizli Servis'in tüm kaynaklarının korumamız altındakileri savunmak için kullanılmasını sağlamaya odaklandım ve bunun olmasını sağlamak için değişiklikler uyguladım ve uygulamaya devam edeceğim."
Senato Yargı, İç Güvenlik ve Hükümet İşleri komitelerinin ortak duruşmasında 30 Temmuz'da ifade veren Rowe, denetim soruşturmalarında işbirliği yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle 23 Temmuz'da istifa etmişti.
Cheatle'dan sonra Vekil Direktör olan Roland Rowe, 30 Temmuz'da Senato komitesinde suikast girişimiyle ilgili ifade vermiş, Trump'a yapılan suikast girişiminin düzenlendiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini "savunamayacağını" belirtmişti.
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