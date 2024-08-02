https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/thy-bu-geceki-iran-irak-ve-urdun-seferlerini-yarina-erteledi-1086454696.html
THY, bu geceki İran ve Ürdün seferlerini yarına erteledi
THY, bu geceki İran ve Ürdün seferlerini yarına erteledi
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece , Irak'a ve Ürdün'e yapılması planlanan seferleri yarına erteledi. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T23:42+0300
2024-08-02T23:42+0300
2024-08-02T23:47+0300
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THY'nin İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler'in, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edileceği açıklanmıştı. Irak ve Ürdün seferleri de tedbir amaçlı olarak gündüz saatlerinde meydanlara inilebilecek saatlere göre düzenlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/thy-bu-geceki-iran-ucuslarini-yarina-erteledi-1086453785.html
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THY, bu geceki İran ve Ürdün seferlerini yarına erteledi
23:42 02.08.2024 (güncellendi: 23:47 02.08.2024)
Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece , Irak'a ve Ürdün'e yapılması planlanan seferleri yarına erteledi.
THY'nin İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler'in, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edileceği açıklanmıştı.
Irak ve Ürdün seferleri de tedbir amaçlı olarak gündüz saatlerinde meydanlara inilebilecek saatlere göre düzenlendi.