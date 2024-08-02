https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/thy-bu-geceki-iran-irak-ve-urdun-seferlerini-yarina-erteledi-1086454696.html

THY, bu geceki İran ve Ürdün seferlerini yarına erteledi

THY, bu geceki İran ve Ürdün seferlerini yarına erteledi

Sputnik Türkiye

Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece , Irak'a ve Ürdün'e yapılması planlanan seferleri yarına erteledi. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

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thy

thy

türkiye

israil

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THY'nin İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler'in, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edileceği açıklanmıştı. Irak ve Ürdün seferleri de tedbir amaçlı olarak gündüz saatlerinde meydanlara inilebilecek saatlere göre düzenlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/thy-bu-geceki-iran-ucuslarini-yarina-erteledi-1086453785.html

türkiye

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