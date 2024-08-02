https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/yalovada-tersanede-kaza-sepet-platformuyla-dusen-iki-isci-hayatini-kaybetti-1086452018.html
Yalova'da tersanede kaza: Sepet platformuyla düşen iki işçi hayatını kaybetti
Yalova'da tersanede kaza: Sepet platformuyla düşen iki işçi hayatını kaybetti
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Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede, sepet platformuyla yüksekten düşen 2 işçi hayatını kaybetti. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T19:23+0300
2024-08-02T19:23+0300
2024-08-02T19:23+0300
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Yalova'da tersanede, sepet platformuyla birlikte yüksekten düşen 2 işçi yaşamını yitirdi.Altınova tersaneler bölgesinde bir gemiye boya yapmak için sepetli insan kaldırma platformuna binen 2 işçinin bulunduğu sepet, onlarca metre yüksekten düştü.Sepette bulunan işçiler 22 yaşındaki Doğanay K. ve 33 yaşındaki Mehmet K., olay yerinde yaşamını yitirdi.İşçilerin cenazeleri, Yalova Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/yalovadaki-tersanede-is-kazasi-basmuhendis-oldu-mudur-agir-yarali-1082999146.html
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altınova, yalova, tersane
altınova, yalova, tersane
Yalova'da tersanede kaza: Sepet platformuyla düşen iki işçi hayatını kaybetti
Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede, sepet platformuyla yüksekten düşen 2 işçi hayatını kaybetti.
Yalova'da tersanede, sepet platformuyla birlikte yüksekten düşen 2 işçi yaşamını yitirdi.
Altınova tersaneler bölgesinde bir gemiye boya yapmak için sepetli insan kaldırma platformuna binen 2 işçinin bulunduğu sepet, onlarca metre yüksekten düştü.
Sepette bulunan işçiler 22 yaşındaki Doğanay K. ve 33 yaşındaki Mehmet K., olay yerinde yaşamını yitirdi.
İşçilerin cenazeleri, Yalova Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna götürüldü.