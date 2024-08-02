https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/yalovada-tersanede-kaza-sepet-platformuyla-dusen-iki-isci-hayatini-kaybetti-1086452018.html

Yalova'da tersanede kaza: Sepet platformuyla düşen iki işçi hayatını kaybetti

Yalova'da tersanede kaza: Sepet platformuyla düşen iki işçi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede, sepet platformuyla yüksekten düşen 2 işçi hayatını kaybetti. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T19:23+0300

2024-08-02T19:23+0300

2024-08-02T19:23+0300

türkiye

altınova

yalova

tersane

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Yalova'da tersanede, sepet platformuyla birlikte yüksekten düşen 2 işçi yaşamını yitirdi.Altınova tersaneler bölgesinde bir gemiye boya yapmak için sepetli insan kaldırma platformuna binen 2 işçinin bulunduğu sepet, onlarca metre yüksekten düştü.Sepette bulunan işçiler 22 yaşındaki Doğanay K. ve 33 yaşındaki Mehmet K., olay yerinde yaşamını yitirdi.İşçilerin cenazeleri, Yalova Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/yalovadaki-tersanede-is-kazasi-basmuhendis-oldu-mudur-agir-yarali-1082999146.html

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