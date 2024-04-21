https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/yalovadaki-tersanede-is-kazasi-basmuhendis-oldu-mudur-agir-yarali-1082999146.html
Yalova’daki tersanede iş kazası: Başmühendis öldü, müdür ağır yaralı
Yalova’daki tersanede iş kazası: Başmühendis öldü, müdür ağır yaralı
Sputnik Türkiye
Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Hatsan Tersanesi’nde fırtına sonrası hasar tespit çalışmasında iş kazası meydana geldi. Kazada baş mühendis hayatını... 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T17:15+0300
2024-04-21T17:15+0300
2024-04-21T17:17+0300
türkiye
yalova
fırtına
kaza
kaza sebebi
iş kazası
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Altınova Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren Hatsan Tersanesi’nde fırtına etkili oldu.Fırtınada bölgede oluşan hasarları inceleyen Tersane Müdürü Alper Akalın ve Başmühendis Özkan Kara, konteyner ve forklift arasında kaldı. 2 yaralı, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Başmühendis Özkan Kara, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/arabali-vapurda-firtina-etkisi-dalgalar-arac-camlarini-kirdi-gocukler-olusturdu-1082979216.html
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yalova, fırtına, kaza, kaza sebebi, iş kazası
yalova, fırtına, kaza, kaza sebebi, iş kazası
Yalova’daki tersanede iş kazası: Başmühendis öldü, müdür ağır yaralı
17:15 21.04.2024 (güncellendi: 17:17 21.04.2024)
Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Hatsan Tersanesi’nde fırtına sonrası hasar tespit çalışmasında iş kazası meydana geldi. Kazada baş mühendis hayatını kaybederken, tersane müdürü ağır yaralandı.
Altınova Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren Hatsan Tersanesi’nde fırtına etkili oldu.
Fırtınada bölgede oluşan hasarları inceleyen Tersane Müdürü Alper Akalın ve Başmühendis Özkan Kara, konteyner ve forklift arasında kaldı.
2 yaralı, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Başmühendis Özkan Kara, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.