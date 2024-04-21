https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/yalovadaki-tersanede-is-kazasi-basmuhendis-oldu-mudur-agir-yarali-1082999146.html

Yalova’daki tersanede iş kazası: Başmühendis öldü, müdür ağır yaralı

Yalova’daki tersanede iş kazası: Başmühendis öldü, müdür ağır yaralı

Sputnik Türkiye

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Hatsan Tersanesi’nde fırtına sonrası hasar tespit çalışmasında iş kazası meydana geldi. Kazada baş mühendis hayatını... 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T17:15+0300

2024-04-21T17:15+0300

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türkiye

yalova

fırtına

kaza

kaza sebebi

iş kazası

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Altınova Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren Hatsan Tersanesi’nde fırtına etkili oldu.Fırtınada bölgede oluşan hasarları inceleyen Tersane Müdürü Alper Akalın ve Başmühendis Özkan Kara, konteyner ve forklift arasında kaldı. 2 yaralı, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Başmühendis Özkan Kara, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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yalova, fırtına, kaza, kaza sebebi, iş kazası