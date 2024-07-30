Maduro'dan seçime hile karıştırıldığını öne süren Musk'a tepki: 'Kavga mı istiyorsun? Ben hazırım'
© Fotoğraf : X / @PresidencialVenNicolás Maduro
© Fotoğraf : X / @PresidencialVen
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3. kez devlet başkanı seçilen Maduro, ABD'li iş insanı Musk'ın 'hile' iddialarına sert yanıt verdi.
Venezüella'da 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini kazandığı açıklanan mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro, seçimlere hile karıştırıldığını öne süren ABD'li milyarder Elon Musk'a tepki gösterdi.
Venezüella basınında çıkan haberlere göre Maduro, ulusal televizyonda yayınlanan basın toplantısında 'Maduro'nun büyük seçim sahtekarlığı' paylaşımında bulunan Musk'ı eleştirdi.
Musk'ı 'yeni baş düşmanları' olarak niteleyen Maduro, "Kavga mı istiyorsun? Edelim o zaman. Elon Musk, ben hazırım" ifadesini kullandı.
Venezüella Seçim Konseyi'nin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51.20 ile 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.
Venezüella muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.
Muhalefet lideri Maria Corina Machado da, ellerindeki tutanaklara göre devlet başkanı seçimini yüzde 73 ile kendilerinin kazandığını iddia etmişti.
Venezüella basınında çıkan haberlere göre Maduro, ulusal televizyonda yayınlanan basın toplantısında 'Maduro'nun büyük seçim sahtekarlığı' paylaşımında bulunan Musk'ı eleştirdi.
Musk'ı 'yeni baş düşmanları' olarak niteleyen Maduro, "Kavga mı istiyorsun? Edelim o zaman. Elon Musk, ben hazırım" ifadesini kullandı.
Venezüella Seçim Konseyi'nin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51.20 ile 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.
Venezüella muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.
Muhalefet lideri Maria Corina Machado da, ellerindeki tutanaklara göre devlet başkanı seçimini yüzde 73 ile kendilerinin kazandığını iddia etmişti.