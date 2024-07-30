https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/madurodan-secime-hile-karistirildigini-one-suren-muska-tepki-kavga-mi-istiyorsun-ben-hazirim-1086327688.html

Maduro'dan seçime hile karıştırıldığını öne süren Musk'a tepki: 'Kavga mı istiyorsun? Ben hazırım'

Maduro'dan seçime hile karıştırıldığını öne süren Musk'a tepki: 'Kavga mı istiyorsun? Ben hazırım'

Sputnik Türkiye

3. kez devlet başkanı seçilen Maduro, ABD'li iş insanı Musk'ın 'hile' iddialarına sert yanıt verdi. 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T10:52+0300

2024-07-30T10:52+0300

2024-07-30T10:51+0300

dünya

venezüella

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

devlet başkanlığı seçimi

devlet başkanı seçimi

devlet başkanı

elon musk

hile

seçim sonuçları

venezuela

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086327674_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_fd9d787a7ffdcddc12152a24b80eae70.jpg

Venezüella'da 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini kazandığı açıklanan mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro, seçimlere hile karıştırıldığını öne süren ABD'li milyarder Elon Musk'a tepki gösterdi.Venezüella basınında çıkan haberlere göre Maduro, ulusal televizyonda yayınlanan basın toplantısında 'Maduro'nun büyük seçim sahtekarlığı' paylaşımında bulunan Musk'ı eleştirdi.Musk'ı 'yeni baş düşmanları' olarak niteleyen Maduro, "Kavga mı istiyorsun? Edelim o zaman. Elon Musk, ben hazırım" ifadesini kullandı.Venezüella Seçim Konseyi'nin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51.20 ile 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.Venezüella muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.Muhalefet lideri Maria Corina Machado da, ellerindeki tutanaklara göre devlet başkanı seçimini yüzde 73 ile kendilerinin kazandığını iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/abd-ordusu-hipersonik-silah-testlerine-basladi-1086326364.html

venezüella

venezuela

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, devlet başkanlığı seçimi, devlet başkanı seçimi, devlet başkanı, elon musk, hile, seçim sonuçları, venezuela