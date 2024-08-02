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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten 'Instagram' açıklaması: 'Milli devlete yakışan budur'
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten 'Instagram' açıklaması: 'Milli devlete yakışan budur'
Sputnik Türkiye
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu aldığı... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T15:36+0300
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politika
vatan partisi
doğu perinçek
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sosyal medya platformu Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirilmesi üzerine sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.Söz konusu kararı "Instagram’ın Filistin’e koyduğu sınıra yanıt; Instagram'a Milli Sınır!" şeklinde değerlendiren Perinçek, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ekrem-imamoglundan-instagram-tepkisi-sorumlu-akillar-sansur-birimi-gibi-calismayi-birakmali-1086440804.html
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vatan partisi, doğu perinçek, instagram, yasaklama, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk), btk, ismail haniye
vatan partisi, doğu perinçek, instagram, yasaklama, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk), btk, ismail haniye

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten 'Instagram' açıklaması: 'Milli devlete yakışan budur'

15:36 02.08.2024
© AADoğu Perinçek
Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© AA
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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu aldığı karardan dolayı kutladığını ifade ederek milli devlete yakışan tavrın bu olduğunu dile getirdi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sosyal medya platformu Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirilmesi üzerine sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.
Söz konusu kararı "Instagram’ın Filistin’e koyduğu sınıra yanıt; Instagram'a Milli Sınır!" şeklinde değerlendiren Perinçek, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

Instagram'ın, Heniyye paylaşımlarına sınır getiren tavrına karşılık Türk devleti de Instagram’a millî sınır getirmiştir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu aldığı karardan dolayı kutluyoruz. Millî Devlete yakışan budur.

Özgürlüğü Türk Devleti değil, emperyalist tekeller sınırlıyor.

İBB meclisi - Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Instagram' tepkisi: 'Sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı'
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