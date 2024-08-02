Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sosyal medya platformu Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirilmesi üzerine sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.Söz konusu kararı "Instagram’ın Filistin’e koyduğu sınıra yanıt; Instagram'a Milli Sınır!" şeklinde değerlendiren Perinçek, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu aldığı... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten 'Instagram' açıklaması: 'Milli devlete yakışan budur'

© AA Doğu Perinçek © AA

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu aldığı karardan dolayı kutladığını ifade ederek milli devlete yakışan tavrın bu olduğunu dile getirdi.