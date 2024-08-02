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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ukrayna-ordusu-donetskte-tahliye-edilen-sivillere-kamikaze-ihalarla-saldirdi-1086449890.html
Ukrayna ordusu, Donetsk'te tahliye edilen sivillere kamikaze İHA'larla saldırdı
Ukrayna ordusu, Donetsk'te tahliye edilen sivillere kamikaze İHA'larla saldırdı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın saldırısından kaçmayı başaranlar yaşadıklarını Sputnik'e anlattı. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T18:21+0300
2024-08-02T18:21+0300
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Ukraynalı askerler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Razdolovka köyünden Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki bölgeye tahliye edilen sivillere kamikaze İHA'larla saldırdı.Saldırıdan sağ kurtulan ve adının gizli kalmasını isteyen bir sakin, Ukrayna ordusunun eylemi sırasında Rusların köye girdiğinden henüz haberdar olmadıklarını belirtti.Rus sakin, "Komşum koşa koşa gelip 'Ruslar artık buradalar, &lt;…&gt; bana yarın akşam saat sekizde çıkacağımızı söylediler' dedi. Saat sekizde çıktık, bize bir İHA'nın peşinden gidin o size yol gösterir dediler. Orada vurulmuş tank, arkasında ise patika var. Sonra da bir kamikaze (İHA)'nın arkamızdan uçtuğunu duyduk. Biz üçümüz bu tankın altına saklandık, FPV drone ise tankı vurdu. Ben hafif yaralandım galiba. Sonra ormanlık alana koştuk. O zaman başka drone da geldi. Sonra Rus askerler ateş etmeye başladığında Ukrayna İHA'sını vurduklarını anladık. O zaman ormanlık alandan çıktık. Ve Rus drone bize ta Soledar'a kadar eşlik etti" dedi. Tahliye edilen grupta yer alan bir diğer üye, Ukraynalı askerlerin sivilleri vurduklarını gördüklerinden emin olduğunu söyledi.Saldırının Rusya kontrolündeki bölgeye geçmeye karar verdikleri için düzenlediğini düşünen Rus grup üyesi, "Sivil olduğumuzu biliyorlardı. Üniformalı değil, sivil kıyafetliydik. Neden böyle bir şey yaptılar? Belki o tarafa geçmediğimiz için. Bize 'Bizimle geliyor musunuz? Kimi bekliyorsunuz?' dediler. Kimseyi beklemediğimizi söyledik. Gerçeği söyleyemezsin, yoksa ne olacağı malum" ifadelerini kullandı.Razdolovka, DHC'de Soledar'ın kuzeyinde, Rus ordusunun daha da ilerlemesine doğal engel teşkil eden Bahmutka ve Suhaya Plotva nehirlerinin yakınında bulunan küçük bir köydür. Haziran ayının sonunda Rusya Savunma Bakanlığı, Ru ordusunun bu yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ozel-askeri-harekatin-haftalik-bilancosu-5-yerlesim-yeri-alindi-13-bin-ukrayna-askeri-olduruldu-1086446689.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), soledar

Ukrayna ordusu, Donetsk'te tahliye edilen sivillere kamikaze İHA'larla saldırdı

18:21 02.08.2024
Donbass operasyon
Donbass operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
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Ukrayna'nın saldırısından kaçmayı başaranlar yaşadıklarını Sputnik'e anlattı.
Ukraynalı askerler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Razdolovka köyünden Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki bölgeye tahliye edilen sivillere kamikaze İHA'larla saldırdı.

Saldırıdan sağ kurtulan ve adının gizli kalmasını isteyen bir sakin, Ukrayna ordusunun eylemi sırasında Rusların köye girdiğinden henüz haberdar olmadıklarını belirtti.

Rus sakin, "Komşum koşa koşa gelip 'Ruslar artık buradalar, <…> bana yarın akşam saat sekizde çıkacağımızı söylediler' dedi. Saat sekizde çıktık, bize bir İHA'nın peşinden gidin o size yol gösterir dediler. Orada vurulmuş tank, arkasında ise patika var. Sonra da bir kamikaze (İHA)'nın arkamızdan uçtuğunu duyduk. Biz üçümüz bu tankın altına saklandık, FPV drone ise tankı vurdu. Ben hafif yaralandım galiba. Sonra ormanlık alana koştuk. O zaman başka drone da geldi. Sonra Rus askerler ateş etmeye başladığında Ukrayna İHA'sını vurduklarını anladık. O zaman ormanlık alandan çıktık. Ve Rus drone bize ta Soledar'a kadar eşlik etti" dedi.

Tahliye edilen grupta yer alan bir diğer üye, Ukraynalı askerlerin sivilleri vurduklarını gördüklerinden emin olduğunu söyledi.

Saldırının Rusya kontrolündeki bölgeye geçmeye karar verdikleri için düzenlediğini düşünen Rus grup üyesi, "Sivil olduğumuzu biliyorlardı. Üniformalı değil, sivil kıyafetliydik. Neden böyle bir şey yaptılar? Belki o tarafa geçmediğimiz için. Bize 'Bizimle geliyor musunuz? Kimi bekliyorsunuz?' dediler. Kimseyi beklemediğimizi söyledik. Gerçeği söyleyemezsin, yoksa ne olacağı malum" ifadelerini kullandı.

Razdolovka, DHC'de Soledar'ın kuzeyinde, Rus ordusunun daha da ilerlemesine doğal engel teşkil eden Bahmutka ve Suhaya Plotva nehirlerinin yakınında bulunan küçük bir köydür.

Haziran ayının sonunda Rusya Savunma Bakanlığı, Ru ordusunun bu yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirmişti.
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