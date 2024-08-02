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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ukrayna-ordusu-donetskteki-bir-carsiya-kamikaze-ihayla-saldirdi-1086440477.html
Ukrayna ordusu Donetsk’teki bir çarşıya kamikaze İHA’yla saldırdı
Ukrayna ordusu Donetsk’teki bir çarşıya kamikaze İHA’yla saldırdı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu, Donetsk şehrindeki bir çarşıya kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 6 sivil yaralandı. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T13:52+0300
2024-08-02T13:48+0300
ukrayna krizi
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donetsk
çarşı
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ukrayna
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rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
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Olay yerine giden Sputnik muhabiri, kamikaze İHA’nın çarşıdaki dükkanların önündeki yolun üzerine düştüğünü bildirdi. İHA’nın düştüğü yerde çukurun oluştuğunu belirten muhabir, ayrıca çok sayıda kan izi olduğunu belirtti.Saldırıda alıcıların ve çarşı çalışanlarının yaralandığı ifade edildi.Dükkanlardan birinin satıcısı, “Burada sıkça İHA saldırıları oluyor. Sürekli siviller acı çekiyor. Bu yakınında bir saldırı daha olmuştu. Oysa burayı vurmak hiç mantıklı değil. Sivilleri vuruyorlar o kadar” dedi.Rus Dışişleri: Bu bir terör saldırısıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Donetsk’teki çarşıya İHA saldırısını değerlendirdi.Zaharova, Telegram paylaşımında, “Hedefte insanlar vardı. Kiev rejimi yıllardır sivil halka karşı terör eylemleri gerçekleştiriyor. Yıllardır ‘insan hakları ve terörle mücadele’ açıklamalarını yapan Washington da sivillere yönelik bu terör için para ve teçhizat veriyor” diye yazdı.İnsan hakları savunucularının bu saldırıyı da görmezden geleceğinin altını çizen Rus diplomat, “Uluslararası örgüt sekretaryalarının temsilcileri bir kez daha anlaşılmaz kağıtlara bakacak. ‘Uzmanlar’ bir kez daha saldırının yönünü belirlemekte zorlanacak. Benim için gerçek insan hakları savunucuları cephe hattındaki askerlerimizdir. Onlar kendi hayatları pahasına gerçekten yaşam hakkını savunuyor” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/sivastopolde-vurulan-atacmsin-savas-basligi-dokuz-katli-bir-apartmanin-catisina-dustu-1086428607.html
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rusya, donetsk, çarşı, iha, kamikaze insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna ordusu, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, terör
rusya, donetsk, çarşı, iha, kamikaze insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna ordusu, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, terör

Ukrayna ordusu Donetsk’teki bir çarşıya kamikaze İHA’yla saldırdı

13:52 02.08.2024
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Ukrayna ordusu, Donetsk şehrindeki bir çarşıya kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 6 sivil yaralandı.
Olay yerine giden Sputnik muhabiri, kamikaze İHA’nın çarşıdaki dükkanların önündeki yolun üzerine düştüğünü bildirdi. İHA’nın düştüğü yerde çukurun oluştuğunu belirten muhabir, ayrıca çok sayıda kan izi olduğunu belirtti.
Saldırıda alıcıların ve çarşı çalışanlarının yaralandığı ifade edildi.
Dükkanlardan birinin satıcısı, “Burada sıkça İHA saldırıları oluyor. Sürekli siviller acı çekiyor. Bu yakınında bir saldırı daha olmuştu. Oysa burayı vurmak hiç mantıklı değil. Sivilleri vuruyorlar o kadar” dedi.

Rus Dışişleri: Bu bir terör saldırısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Donetsk’teki çarşıya İHA saldırısını değerlendirdi.
Zaharova, Telegram paylaşımında, “Hedefte insanlar vardı. Kiev rejimi yıllardır sivil halka karşı terör eylemleri gerçekleştiriyor. Yıllardır ‘insan hakları ve terörle mücadele’ açıklamalarını yapan Washington da sivillere yönelik bu terör için para ve teçhizat veriyor” diye yazdı.
İnsan hakları savunucularının bu saldırıyı da görmezden geleceğinin altını çizen Rus diplomat, “Uluslararası örgüt sekretaryalarının temsilcileri bir kez daha anlaşılmaz kağıtlara bakacak. ‘Uzmanlar’ bir kez daha saldırının yönünü belirlemekte zorlanacak. Benim için gerçek insan hakları savunucuları cephe hattındaki askerlerimizdir. Onlar kendi hayatları pahasına gerçekten yaşam hakkını savunuyor” diye ekledi.
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