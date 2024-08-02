https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/sivastopolde-vurulan-atacmsin-savas-basligi-dokuz-katli-bir-apartmanin-catisina-dustu-1086428607.html
Sivastopol’de vurulan ATACMS’ın savaş başlığı dokuz katlı bir apartmanın çatısına düştü
Sivastopol’de vurulan ATACMS’ın savaş başlığı dokuz katlı bir apartmanın çatısına düştü
Sputnik Türkiye
Kırım Yarımadası’ndaki Sivastopol şehrinin Valisi Mihail Razvojaev, hava savunma güçleri tarafından vurulan ATACMS füzesine ait savaş başlığının dokuz katlı... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T07:24+0300
2024-08-02T07:24+0300
2024-08-02T07:27+0300
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sivastopol
mihail razvojaev
ukrayna
atacms füzeleri
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Sivastopol Valisi Mihail Razvojaev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Simonka Caddesi'ndeki evlerden birinde yapılan incelemenin ardından, dokuz katlı apartmanın çatısına düşen şeyin İHA parçaları değil, bir ATACMS füzesinin savaş başlığı olduğu ortaya çıktı. Başlık, çatıyı delip teknik katta sıkıştığı için kimse yaralanmadı” diye yazdı.Bomba uzmanları ATACMS savaş başlığını kaldırana kadar apartman sakinlerinin geçici konaklama yerine tahliye edildiğini anlatan Razvojaev, “Özel servisler işlerini tamamladıktan sonra herkes evine dönebilecek” diye ekledi.Daha önce Rus hava savunma güçlerinin Sivastopol’de dörtten fazla hava hedefini vurduğu bildirilmişti. Vurulan füze parçalarının şehir sokaklarına düştüğü uyarısı yapılmıştı.Rusya’nın iki bölgesinde 6 Ukrayna İHA’sı engellendiRusya Savunma Bakanlığı, dün gece Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırılarını gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, görev başındaki hava savunma sistemlerinin Kursk bölgesinde 2 ve Krasnodar bölgesinde 4 İHA imha ettiği bildirildi.Ukrayna ordusu Rusya'nın sınır ve merkez bölgelerine her gün İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-3-patriot-sistemi-ve-muhimmat-tasiyan-bir-tren-vuruldu-1086406484.html
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rusya, kırım, sivastopol, mihail razvojaev, ukrayna, atacms füzeleri, savaş başlığı
rusya, kırım, sivastopol, mihail razvojaev, ukrayna, atacms füzeleri, savaş başlığı
Sivastopol’de vurulan ATACMS’ın savaş başlığı dokuz katlı bir apartmanın çatısına düştü
07:24 02.08.2024 (güncellendi: 07:27 02.08.2024)
Kırım Yarımadası’ndaki Sivastopol şehrinin Valisi Mihail Razvojaev, hava savunma güçleri tarafından vurulan ATACMS füzesine ait savaş başlığının dokuz katlı bir apartmanın çatısında bulunduğunu bildirdi. Apartman sakinleri tahliye edildi.
Sivastopol Valisi Mihail Razvojaev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Simonka Caddesi'ndeki evlerden birinde yapılan incelemenin ardından, dokuz katlı apartmanın çatısına düşen şeyin İHA parçaları değil, bir ATACMS füzesinin savaş başlığı olduğu ortaya çıktı. Başlık, çatıyı delip teknik katta sıkıştığı için kimse yaralanmadı” diye yazdı.
Bomba uzmanları ATACMS savaş başlığını kaldırana kadar apartman sakinlerinin geçici konaklama yerine tahliye edildiğini anlatan Razvojaev, “Özel servisler işlerini tamamladıktan sonra herkes evine dönebilecek” diye ekledi.
Daha önce Rus hava savunma güçlerinin Sivastopol’de dörtten fazla hava hedefini vurduğu bildirilmişti. Vurulan füze parçalarının şehir sokaklarına düştüğü uyarısı yapılmıştı.
Rusya’nın iki bölgesinde 6 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırılarını gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, görev başındaki hava savunma sistemlerinin Kursk bölgesinde 2 ve Krasnodar bölgesinde 4 İHA imha ettiği bildirildi.
Ukrayna ordusu Rusya'nın sınır ve merkez bölgelerine her gün İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.