https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/sivastopolde-vurulan-atacmsin-savas-basligi-dokuz-katli-bir-apartmanin-catisina-dustu-1086428607.html

Sivastopol’de vurulan ATACMS’ın savaş başlığı dokuz katlı bir apartmanın çatısına düştü

Sivastopol’de vurulan ATACMS’ın savaş başlığı dokuz katlı bir apartmanın çatısına düştü

Sputnik Türkiye

Kırım Yarımadası’ndaki Sivastopol şehrinin Valisi Mihail Razvojaev, hava savunma güçleri tarafından vurulan ATACMS füzesine ait savaş başlığının dokuz katlı... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T07:24+0300

2024-08-02T07:24+0300

2024-08-02T07:27+0300

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kırım

sivastopol

mihail razvojaev

ukrayna

atacms füzeleri

savaş başlığı

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Sivastopol Valisi Mihail Razvojaev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Simonka Caddesi'ndeki evlerden birinde yapılan incelemenin ardından, dokuz katlı apartmanın çatısına düşen şeyin İHA parçaları değil, bir ATACMS füzesinin savaş başlığı olduğu ortaya çıktı. Başlık, çatıyı delip teknik katta sıkıştığı için kimse yaralanmadı” diye yazdı.Bomba uzmanları ATACMS savaş başlığını kaldırana kadar apartman sakinlerinin geçici konaklama yerine tahliye edildiğini anlatan Razvojaev, “Özel servisler işlerini tamamladıktan sonra herkes evine dönebilecek” diye ekledi.Daha önce Rus hava savunma güçlerinin Sivastopol’de dörtten fazla hava hedefini vurduğu bildirilmişti. Vurulan füze parçalarının şehir sokaklarına düştüğü uyarısı yapılmıştı.Rusya’nın iki bölgesinde 6 Ukrayna İHA’sı engellendiRusya Savunma Bakanlığı, dün gece Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırılarını gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, görev başındaki hava savunma sistemlerinin Kursk bölgesinde 2 ve Krasnodar bölgesinde 4 İHA imha ettiği bildirildi.Ukrayna ordusu Rusya'nın sınır ve merkez bölgelerine her gün İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-3-patriot-sistemi-ve-muhimmat-tasiyan-bir-tren-vuruldu-1086406484.html

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rusya, kırım, sivastopol, mihail razvojaev, ukrayna, atacms füzeleri, savaş başlığı