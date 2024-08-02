https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ozel-askeri-harekatin-haftalik-bilancosu-5-yerlesim-yeri-alindi-13-bin-ukrayna-askeri-olduruldu-1086446689.html

Özel askeri harekatın haftalık bilançosu: 5 yerleşim yeri alındı, 13 bin Ukrayna askeri öldürüldü

Özel askeri harekatın haftalık bilançosu: 5 yerleşim yeri alındı, 13 bin Ukrayna askeri öldürüldü

Sputnik Türkiye

Rusya ordusu, özel askeri harekatın başında belirlenen hedeflere ulaşmak için Ukrayna ve Donbass'taki faaliyetlerine devam ediyor. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T17:02+0300

2024-08-02T17:02+0300

2024-08-02T17:04+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

rusya ordusu

özel askeri harekat

donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

donetsk halk cumhuriyeti

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın haftalık raporuna göre Rus güçler, Ukrayna'nın zırhlı araç üreten ve onaran savunma sanayi işletmelerine, İHA montaj atölyelerine ve depolama tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla 11 grup bombardımanı düzenledi. Tüm bombardımanlar başarıya ulaşırken imha edilen noktalar arasında mühimmat, havadan fırlatılan imha araçları ve füze-topçu silahları depoları, askeri trenler, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları da yer aldı.Düzenlenen bombardıman operasyonları ve yaşanan çatışmalar sonucunda 13 bin 570 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.Rus birlikler, bir hafta içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) 5 yerleşim birimini kontrolü altına aldı.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait ABD yapımı Patriot füze savunma sistemlerine ait 3 fırlatma düzeneği ile radar istasyonunu, 1 MiG-29 savaş uçağını, 1 Su-25 taarruz uçağını ve 375 İHA'yı da imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/peskov-mahkum-takasini-mumkun-kilan-putinin-sert-tavri-oldu-1086440685.html

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donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

donetsk halk cumhuriyeti

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