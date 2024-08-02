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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ozel-askeri-harekatin-haftalik-bilancosu-5-yerlesim-yeri-alindi-13-bin-ukrayna-askeri-olduruldu-1086446689.html
Özel askeri harekatın haftalık bilançosu: 5 yerleşim yeri alındı, 13 bin Ukrayna askeri öldürüldü
Özel askeri harekatın haftalık bilançosu: 5 yerleşim yeri alındı, 13 bin Ukrayna askeri öldürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya ordusu, özel askeri harekatın başında belirlenen hedeflere ulaşmak için Ukrayna ve Donbass'taki faaliyetlerine devam ediyor. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T17:02+0300
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ukrayna krizi
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rusya ordusu
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donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın haftalık raporuna göre Rus güçler, Ukrayna'nın zırhlı araç üreten ve onaran savunma sanayi işletmelerine, İHA montaj atölyelerine ve depolama tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla 11 grup bombardımanı düzenledi. Tüm bombardımanlar başarıya ulaşırken imha edilen noktalar arasında mühimmat, havadan fırlatılan imha araçları ve füze-topçu silahları depoları, askeri trenler, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları da yer aldı.Düzenlenen bombardıman operasyonları ve yaşanan çatışmalar sonucunda 13 bin 570 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.Rus birlikler, bir hafta içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) 5 yerleşim birimini kontrolü altına aldı.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait ABD yapımı Patriot füze savunma sistemlerine ait 3 fırlatma düzeneği ile radar istasyonunu, 1 MiG-29 savaş uçağını, 1 Su-25 taarruz uçağını ve 375 İHA'yı da imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/peskov-mahkum-takasini-mumkun-kilan-putinin-sert-tavri-oldu-1086440685.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, özel askeri harekat, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, patriot, mig-31 savaş uçağı, su-25, iha, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, özel askeri harekat, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, patriot, mig-31 savaş uçağı, su-25, iha, insansız hava aracı (iha)

Özel askeri harekatın haftalık bilançosu: 5 yerleşim yeri alındı, 13 bin Ukrayna askeri öldürüldü

17:02 02.08.2024 (güncellendi: 17:04 02.08.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya ordusu, özel askeri harekatın başında belirlenen hedeflere ulaşmak için Ukrayna ve Donbass'taki faaliyetlerine devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın haftalık raporuna göre Rus güçler, Ukrayna'nın zırhlı araç üreten ve onaran savunma sanayi işletmelerine, İHA montaj atölyelerine ve depolama tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla 11 grup bombardımanı düzenledi.

Tüm bombardımanlar başarıya ulaşırken imha edilen noktalar arasında mühimmat, havadan fırlatılan imha araçları ve füze-topçu silahları depoları, askeri trenler, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları da yer aldı.

Düzenlenen bombardıman operasyonları ve yaşanan çatışmalar sonucunda 13 bin 570 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.

Rus birlikler, bir hafta içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) 5 yerleşim birimini kontrolü altına aldı.

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait ABD yapımı Patriot füze savunma sistemlerine ait 3 fırlatma düzeneği ile radar istasyonunu, 1 MiG-29 savaş uçağını, 1 Su-25 taarruz uçağını ve 375 İHA'yı da imha etti.
President Vladimir Putin mets Russian citizens who were released as a result of the exchange at the airport - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
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