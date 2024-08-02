https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/turkiyede-instagramin-erisime-kapatilmasinin-e-ticarete-gunluk-faturasi-19-milyar-lira-1086440936.html

Türkiye'de Instagram'ın erişime kapatılmasının e-ticarete günlük faturası '1.9 milyar lira'

Türkiye'de Instagram'ın erişime kapatılmasının e-ticarete günlük faturası '1.9 milyar lira'

Sputnik Türkiye

Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim sınırlamasının, e-ticarette günlük 1.9 milyar liralık bir hacmin etkilenmesine yol açabileceği belirtildi. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T14:05+0300

2024-08-02T14:05+0300

2024-08-02T14:06+0300

türkiye

instagram

btk

bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)

engelleme

yasaklama

influencer

maliyet

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Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) kararıyla 2 Ağustos itibarıyla Türkiye'de Instagram'a erişim sınırlaması getirildi. Platformun ne zaman erişime açılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Platformun erişime kapatılmasının e-ticareti ne yönde etkileyeceği tartışılmaya başlandı. Konuyla ilgili bilgi veren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Türkiye'de toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10'luk kısmın sosyal medyada gerçekleştirildiğini belirterek, oluşturulan 'influencer' trafiğiyle birlikte günlük 1.9 milyar liralık bir e-ticaret hacminin etkilenebileceğini vurguladı.Ekmekçi, “Toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10'luk kısım sosyal medyada yapılıyor. Günde 930 milyon TL'ye denk geliyor. Platformlara trafik oluşturan influencerlarla birlikte 1.9 milyar liralık bir hacim etkilenebilir. Bire bir yok olmaz ama başka zamana veya başka bir platforma kayar” dedi.'Bu karar pozitif bir ortam oluşturmaz'E-ticarette tüm kanalların önemli olduğunun altını çizen Ekmekçi, yıl sonu 3,4 trilyon liralık işlem hacmine ulaşma hedeflerinin bulunduğunu belirtti. Bu hedefe giderken her türlü mecranın kısıtlanmasının sektör açısından faydalı olmayacağına vurgu yapan Ekmekçi, “Bizim için her kanal önemli. Türkiye'de Instagram çok önemli kanallardan bir tanesi. O platformda Türkiye'de ciddi bir ekonomi dönüyor. Bu platformun üzerinde dönen iş modelleri var, yatırımlar var, bu karar pozitif bir ortam oluşturmaz” şeklinde görüş bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ekrem-imamoglundan-instagram-tepkisi-sorumlu-akillar-sansur-birimi-gibi-calismayi-birakmali-1086440804.html

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instagram, btk, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk), engelleme, yasaklama, influencer, maliyet