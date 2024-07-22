https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/yakin-zamanda-erisim-engeli-getirilmisti-chpli-konuralpten-bakan-uralogluna-wattpad-sorusu-1086097578.html

Yakın zamanda erişim engeli getirilmişti: CHP'li Konuralp'ten Bakan Uraloğlu'na 'Wattpad' sorusu

Yakın zamanda erişim engeli getirilmişti: CHP'li Konuralp'ten Bakan Uraloğlu'na 'Wattpad' sorusu

Sputnik Türkiye

CHP Ankara Milletvekili ve ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Okan Konuralp, Wattpad platformuna yönelik erişim engelleme kararını TBMM gündemine... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T10:27+0300

2024-07-22T10:27+0300

2024-07-22T10:27+0300

politika

chp

sosyal medya

kitap

soru önergesi

meclis

basın özgürlüğü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/16/1086097425_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_3aa2b36d1f0251dd9d14a826ea3dbd31.png

Yakın zamanda engel getirilen amatör yazarların yazılarını ve kitaplarını yayınladığı platform olan Watpadd hakkında CHP'li Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Konuralp, önergesinde; "5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında erişime engellenen Wattpad platformu, kullanıcıların yazı ve hikayelerini paylaşabildiği, okuma ve yazma odaklı bir platformdur. Bu platformun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talebi üzerine Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişiminin engellenmesi, Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ile Anayasa’nın 28. maddesinde yer alan basın hürriyeti ve bilgiye erişim hakkını ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Karar kamuoyu ve hukukçularla, talep ve karara itiraz üzerine dahi paylaşılmamıştır. Bu nedenle, alınan kararın gerekçelerinin ve dayanaklarının net bir şekilde açıklanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi, hukukun üstünlüğü ve şeffaf yönetim ilkeleri açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.5 soru yöneltti Okan Konuralp, Bakan Abdülkadir Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/ozgur-ozelden-kilicdarogluna-erdogan-elestirisi-el-sikismiyor-goz-goze-gelmiyor-1086096121.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, sosyal medya, kitap, soru önergesi, meclis, basın özgürlüğü