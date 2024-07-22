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Yakın zamanda erişim engeli getirilmişti: CHP'li Konuralp'ten Bakan Uraloğlu'na 'Wattpad' sorusu
Yakın zamanda erişim engeli getirilmişti: CHP'li Konuralp'ten Bakan Uraloğlu'na 'Wattpad' sorusu
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CHP Ankara Milletvekili ve ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Okan Konuralp, Wattpad platformuna yönelik erişim engelleme kararını TBMM gündemine... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T10:27+0300
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Yakın zamanda engel getirilen amatör yazarların yazılarını ve kitaplarını yayınladığı platform olan Watpadd hakkında CHP'li Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Konuralp, önergesinde; "5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında erişime engellenen Wattpad platformu, kullanıcıların yazı ve hikayelerini paylaşabildiği, okuma ve yazma odaklı bir platformdur. Bu platformun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talebi üzerine Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişiminin engellenmesi, Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ile Anayasa’nın 28. maddesinde yer alan basın hürriyeti ve bilgiye erişim hakkını ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Karar kamuoyu ve hukukçularla, talep ve karara itiraz üzerine dahi paylaşılmamıştır. Bu nedenle, alınan kararın gerekçelerinin ve dayanaklarının net bir şekilde açıklanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi, hukukun üstünlüğü ve şeffaf yönetim ilkeleri açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.5 soru yöneltti Okan Konuralp, Bakan Abdülkadir Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:
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Yakın zamanda erişim engeli getirilmişti: CHP'li Konuralp'ten Bakan Uraloğlu'na 'Wattpad' sorusu

10:27 22.07.2024
Wattpad
Wattpad - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
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CHP Ankara Milletvekili ve ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Okan Konuralp, Wattpad platformuna yönelik erişim engelleme kararını TBMM gündemine getirerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na soru önergesi verdi.
Yakın zamanda engel getirilen amatör yazarların yazılarını ve kitaplarını yayınladığı platform olan Watpadd hakkında CHP'li Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.
Konuralp, önergesinde; "5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında erişime engellenen Wattpad platformu, kullanıcıların yazı ve hikayelerini paylaşabildiği, okuma ve yazma odaklı bir platformdur. Bu platformun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talebi üzerine Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişiminin engellenmesi, Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ile Anayasa’nın 28. maddesinde yer alan basın hürriyeti ve bilgiye erişim hakkını ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Karar kamuoyu ve hukukçularla, talep ve karara itiraz üzerine dahi paylaşılmamıştır. Bu nedenle, alınan kararın gerekçelerinin ve dayanaklarının net bir şekilde açıklanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi, hukukun üstünlüğü ve şeffaf yönetim ilkeleri açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.

5 soru yöneltti

Okan Konuralp, Bakan Abdülkadir Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında Wattpad platformuna yönelik erişim engelleme kararı alınmıştır. Bu kararın gerekçesi olarak hangi somut olaylar ve gerekçeler gösterilmiştir?
5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında alınan bu kararın yasal dayanağı hangi somut sebeplere dayanmaktadır? Bakanlık, Wattpad platformundaki hangi içeriklerin 'milli güvenlik ve kamu düzenini korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması' için gerekli olduğunu belirtmiştir?
Bu bağlamda Bakanlık tarafından hukuka aykırı olduğu iddia edilen içeriklerden ziyade neden 75 farklı dilde milyonlarca içerik barındıran Wattpad platformunun tamamına erişim engellenmiştir?
Wattpad platformunun engellenmesiyle birlikte vatandaşların bilgi edinme ve ifade özgürlüğü hakkının ağır bir şekilde ihlal edildiği düşünülmekte midir? Bu konuda herhangi bir değerlendirme yapılmış mıdır?
Anayasa Mahkemesi'nin daha önce ifade özgürlüğü lehine vermiş olduğu kararlara rağmen Wattpad platformunun erişime engellenmesinde bu kararlar dikkate alınmış mıdır?"
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