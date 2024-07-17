Avrupa Adalet Divanı'ndan Covid-19 hükmü: 'AB Komisyonu aşı alım anlaşmaların şeffaf hareket etmedi'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
07:11
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
08:09
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması
10:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ömür Gedik: Hayvanların öldürülmediği bir çözümden yanayız
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Gökçe: NATO 75 yıldır Türkiye’yi kandırıyor
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
16:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
16:21
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trmp'a suikast yapacak
16:33
3 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
16:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
17:09
3 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
17:23
3 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
17:37
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
17:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
18:15
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/avrupa-adalet-divanindan-covid-19-hukmu-ab-komisyonu-asi-alim-anlasmalarin-seffaf-hareket-etmedi-1085937287.html
Avrupa Adalet Divanı'ndan Covid-19 hükmü: 'AB Komisyonu aşı alım anlaşmaların şeffaf hareket etmedi'
Avrupa Adalet Divanı'ndan Covid-19 hükmü: 'AB Komisyonu aşı alım anlaşmaların şeffaf hareket etmedi'
Sputnik Türkiye
Avrupa Adalet Divanı, Ursula von der Leyen başkanlığındaki Avrupa Komisyonu’nun Covid-19 salgını sürecindeki aşı alım anlaşmalarında şeffaf hareket etmediğine... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T14:12+0300
2024-07-17T14:12+0300
dünya
avrupa birliği
avrupa komisyonu
avrupa adalet divanı
ursula von der leyen
kovid-19
covid-19
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084498106_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_44f49f0298caafff560f75fdeb24ef77.jpg
Avrupa Birliği’nin en üst mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ikinci dönemine devam edebilmesi için Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilecek oylamadan bir gün önce Leyen başkanlığındaki Avrupa Komisyonu’nun korona virüs salgınında aşıların alım aşamalarında şeffaf davranmadığına hükmetti. Avrupa Adalet Divanı, bugün açıkladığı kararda aşı alımına ilişkin anlaşma belgelerine tam erişim sağlayamadıkları için konuyu mahkemeye taşıyan Avrupalı parlamenterleri haklı buldu. Mahkeme, Avrupa Komisyonu’nun aşı alım anlaşmalarını müzakere eden ekip üyelerinin çıkar çatışması içerisinde olmadığına ilişkin beyanlarına daha fazla açıklık getirmesi gerektiğine hükmetti.“Komisyon, ilgili tüm şartları yeterince dikkate almadı ve çıkarları doğru şekilde değerlendirmedi” denilen mahkeme kararında, ilaç şirketleriyle aşı alımı sürecini yürüten ekip üyelerinin bilgileriyle mesleki veya kurumsal rollerinin kamuoyuyla paylaşılması durumunda ekip üyelerinin herhangi bir çıkar çatışması içerisinde olup olmadığının anlaşılacağına dikkat çekildi.'Klinik deneyler yapılmadan tedarik edilmiş'Mahkeme, yaklaşık 2.7 milyar euro değerindeki sözleşmelerin, 2020 ve 2021 yıllarında, toplam nüfusu yaklaşık 450 milyon olan AB ülkelerine, klinik deneyler yapılmadan önce 3 milyar dozdan fazla aşı tedarik etmek üzere imzalandığını söyledi. Avrupa Komisyonu, aşıların teslimatını hızlandırmak için, sözleşmelerin Batılı ilaç şirketlerini aşı yan etkilerinden etkilenen AB vatandaşlarına tazminat ödemekten muaf tutan özel bir madde içerdiğini dile getirdi. Sağlığa verilen zarar ile aşı kullanımı arasında bir bağlantı kurulması halinde, bu tazminatlar üreticiler yerine AB hükümetleri tarafından ödenecekti.Mahkeme'nin kararı Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen için herhangi bir hukuki sonuç doğurmayağı belirtilirken Avrupa'daki aşı mağdurlarını temsil eden kuruluşlar tarafından Avrupa Komisyonu ve Başkanı aleyhine açılacak davalar için bir dayanak olarak kullanılabileceği aktarıldı.Von der Leyen ile Pfizer CEO’su arasında telefon görüşmeleriUrsula von der Leyen liderliğindeki Avrupa Komisyonu, Covid-19 salgının zirvede olduğu 2020 ve 2021 yıllarında çeşitli ilaç firmalarıyla büyük çaplı aşı alım anlaşmalarına imza atmıştı. İlaç alım anlaşmalarının yalnızca sınırlı bir kısmının çevrimiçi olarak kamuoyuyla paylaşılması ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in en yüklü anlaşmanın yapıldığı Pfizer şirketinin CEO’su Albert Bourla ile telefon görüşmeleri ve mesajlaşmasının basına yansıması, anlaşmanın detaylarının açıklanmasına yönelik çağrıların artmasına neden olmuştu.Avrupa Komisyonu, anlaşmanın detaylarının 'anlaşmanın izin verdiği çerçevede en geniş şekilde' paylaşıldığını savunmuş, ancak Covid-19 anlaşmaları yapıldığında kamuoyu ve parlamento üyelerinin bilgiye erişim hakkı ve ilaç alım anlaşmasının şartları arasında 'denge sağlamak zorunda kaldığını' ifade etmişti.'Ticari menfaatler ve karar alma sürecinin korunması' gerekçesiyle anlaşmaların detaylarına erişim sağlayamayan Avrupa Parlamentosu üyeleri ise konuyu Avrupa Adalet Divanı’na taşımıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/uzman-genc-yasta-olumlere-karsi-uyardi-kalp-krizi-vakalarinin-sebebi-kovid-19-olabilir-1085822283.html
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084498106_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_973788a40af28308927fea4466c2e1c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, avrupa komisyonu, avrupa adalet divanı, ursula von der leyen, kovid-19, covid-19
avrupa birliği, avrupa komisyonu, avrupa adalet divanı, ursula von der leyen, kovid-19, covid-19

Avrupa Adalet Divanı'ndan Covid-19 hükmü: 'AB Komisyonu aşı alım anlaşmaların şeffaf hareket etmedi'

14:12 17.07.2024
© AFP 2023 / FREDERICK FLORINAvrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© AFP 2023 / FREDERICK FLORIN
Abone ol
Avrupa Adalet Divanı, Ursula von der Leyen başkanlığındaki Avrupa Komisyonu’nun Covid-19 salgını sürecindeki aşı alım anlaşmalarında şeffaf hareket etmediğine hükmetti.
Avrupa Birliği’nin en üst mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ikinci dönemine devam edebilmesi için Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilecek oylamadan bir gün önce Leyen başkanlığındaki Avrupa Komisyonu’nun korona virüs salgınında aşıların alım aşamalarında şeffaf davranmadığına hükmetti.
Avrupa Adalet Divanı, bugün açıkladığı kararda aşı alımına ilişkin anlaşma belgelerine tam erişim sağlayamadıkları için konuyu mahkemeye taşıyan Avrupalı parlamenterleri haklı buldu. Mahkeme, Avrupa Komisyonu’nun aşı alım anlaşmalarını müzakere eden ekip üyelerinin çıkar çatışması içerisinde olmadığına ilişkin beyanlarına daha fazla açıklık getirmesi gerektiğine hükmetti.
Komisyon, ilgili tüm şartları yeterince dikkate almadı ve çıkarları doğru şekilde değerlendirmedi” denilen mahkeme kararında, ilaç şirketleriyle aşı alımı sürecini yürüten ekip üyelerinin bilgileriyle mesleki veya kurumsal rollerinin kamuoyuyla paylaşılması durumunda ekip üyelerinin herhangi bir çıkar çatışması içerisinde olup olmadığının anlaşılacağına dikkat çekildi.

'Klinik deneyler yapılmadan tedarik edilmiş'

Mahkeme, yaklaşık 2.7 milyar euro değerindeki sözleşmelerin, 2020 ve 2021 yıllarında, toplam nüfusu yaklaşık 450 milyon olan AB ülkelerine, klinik deneyler yapılmadan önce 3 milyar dozdan fazla aşı tedarik etmek üzere imzalandığını söyledi. Avrupa Komisyonu, aşıların teslimatını hızlandırmak için, sözleşmelerin Batılı ilaç şirketlerini aşı yan etkilerinden etkilenen AB vatandaşlarına tazminat ödemekten muaf tutan özel bir madde içerdiğini dile getirdi. Sağlığa verilen zarar ile aşı kullanımı arasında bir bağlantı kurulması halinde, bu tazminatlar üreticiler yerine AB hükümetleri tarafından ödenecekti.
Mahkeme'nin kararı Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen için herhangi bir hukuki sonuç doğurmayağı belirtilirken Avrupa'daki aşı mağdurlarını temsil eden kuruluşlar tarafından Avrupa Komisyonu ve Başkanı aleyhine açılacak davalar için bir dayanak olarak kullanılabileceği aktarıldı.

Von der Leyen ile Pfizer CEO’su arasında telefon görüşmeleri

Ursula von der Leyen liderliğindeki Avrupa Komisyonu, Covid-19 salgının zirvede olduğu 2020 ve 2021 yıllarında çeşitli ilaç firmalarıyla büyük çaplı aşı alım anlaşmalarına imza atmıştı. İlaç alım anlaşmalarının yalnızca sınırlı bir kısmının çevrimiçi olarak kamuoyuyla paylaşılması ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in en yüklü anlaşmanın yapıldığı Pfizer şirketinin CEO’su Albert Bourla ile telefon görüşmeleri ve mesajlaşmasının basına yansıması, anlaşmanın detaylarının açıklanmasına yönelik çağrıların artmasına neden olmuştu.
Avrupa Komisyonu, anlaşmanın detaylarının 'anlaşmanın izin verdiği çerçevede en geniş şekilde' paylaşıldığını savunmuş, ancak Covid-19 anlaşmaları yapıldığında kamuoyu ve parlamento üyelerinin bilgiye erişim hakkı ve ilaç alım anlaşmasının şartları arasında 'denge sağlamak zorunda kaldığını' ifade etmişti.
'Ticari menfaatler ve karar alma sürecinin korunması' gerekçesiyle anlaşmaların detaylarına erişim sağlayamayan Avrupa Parlamentosu üyeleri ise konuyu Avrupa Adalet Divanı’na taşımıştı.
Koronavirüs, tüp, test, pozitif - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
YAŞAM
Uzman, genç yaşta ölümlere karşı uyardı: 'Kalp krizi vakalarının sebebi Kovid-19 olabilir'
13 Temmuz, 10:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала