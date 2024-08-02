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SON DAKİKA | 2024/2025 dönemi fındık alım fiyatları açıklandı
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Tüm zamanların rekoru kırıldı: Temmuzda ihracat 22 milyar 512 milyon dolar oldu
Tüm zamanların rekoru kırıldı: Temmuzda ihracat 22 milyar 512 milyon dolar oldu
Sputnik Türkiye
Bakan Bolat "Temmuz ihracatımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı olarak... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye'nin ihracatı temmuz ayında yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolara yükseldi. Bu rakam tarihin en yüksek temmuz ayı ihracatı olarak kaydedildi. Dış ticaret açığı yüzde 42,3 düşüşle 7,2 milyar dolara geriledi.
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ekonomi, son dakika, ihracat
ekonomi, son dakika, ihracat

Tüm zamanların rekoru kırıldı: Temmuzda ihracat 22 milyar 512 milyon dolar oldu

10:42 02.08.2024 (güncellendi: 10:48 02.08.2024)
© AFP 2023 / STRÇin otomobil ihracat
Çin otomobil ihracat - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© AFP 2023 / STR
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Bakan Bolat "Temmuz ihracatımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir" dedi.
Türkiye'nin ihracatı temmuz ayında yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolara yükseldi. Bu rakam tarihin en yüksek temmuz ayı ihracatı olarak kaydedildi. Dış ticaret açığı yüzde 42,3 düşüşle 7,2 milyar dolara geriledi.
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