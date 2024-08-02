https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/tum-zamanlarin-rekoru-kirildi-temmuzda-ihracat-22-milyar-512-milyon-dolar-oldu-1086432330.html
Tüm zamanların rekoru kırıldı: Temmuzda ihracat 22 milyar 512 milyon dolar oldu
Tüm zamanların rekoru kırıldı: Temmuzda ihracat 22 milyar 512 milyon dolar oldu
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Bakan Bolat "Temmuz ihracatımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı olarak... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye'nin ihracatı temmuz ayında yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolara yükseldi. Bu rakam tarihin en yüksek temmuz ayı ihracatı olarak kaydedildi. Dış ticaret açığı yüzde 42,3 düşüşle 7,2 milyar dolara geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/resmi-gazetede-yayimlandi-en-dusuk-emekli-maasi-artti-1086430777.html
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ekonomi, son dakika, ihracat
ekonomi, son dakika, ihracat
Tüm zamanların rekoru kırıldı: Temmuzda ihracat 22 milyar 512 milyon dolar oldu
10:42 02.08.2024 (güncellendi: 10:48 02.08.2024)
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Bakan Bolat "Temmuz ihracatımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir" dedi.
Türkiye'nin ihracatı temmuz ayında yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolara yükseldi. Bu rakam tarihin en yüksek temmuz ayı ihracatı olarak kaydedildi. Dış ticaret açığı yüzde 42,3 düşüşle 7,2 milyar dolara geriledi.