https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/tum-zamanlarin-rekoru-kirildi-temmuzda-ihracat-22-milyar-512-milyon-dolar-oldu-1086432330.html

Tüm zamanların rekoru kırıldı: Temmuzda ihracat 22 milyar 512 milyon dolar oldu

Tüm zamanların rekoru kırıldı: Temmuzda ihracat 22 milyar 512 milyon dolar oldu

Sputnik Türkiye

Bakan Bolat "Temmuz ihracatımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı olarak... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T10:42+0300

2024-08-02T10:42+0300

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Türkiye'nin ihracatı temmuz ayında yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolara yükseldi. Bu rakam tarihin en yüksek temmuz ayı ihracatı olarak kaydedildi. Dış ticaret açığı yüzde 42,3 düşüşle 7,2 milyar dolara geriledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/resmi-gazetede-yayimlandi-en-dusuk-emekli-maasi-artti-1086430777.html

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