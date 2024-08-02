https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/toretskli-siginmaci-torununun-ukrayna-okuluna-gitmeyi-reddettigini-soyledi-1086442052.html
Toretsk'li sığınmacı, torununun Ukrayna okuluna gitmeyi reddettiğini söyledi
Toretsk'li sığınmacı, torununun Ukrayna okuluna gitmeyi reddettiğini söyledi
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun kontrolündeki Toretsk ilçesinin Novgorodskoye kasabasının sakini, torununun Ukrayna okuluna gitmeyi reddettiğini... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T14:46+0300
2024-08-02T14:46+0300
2024-08-02T14:41+0300
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Yuriy Muhin, ailesiyle birlikte iki yıl boyunca Toretsk ilçesinde cephe hattı yakınında yaşamak zorunda kaldı. Ukrayna ordusu, Muhin ailesinin oturduğu Novgorodskoye kasabasını tam bir müstahkem noktaya dönüştürdü.Ukrayna ordusunun kontrolünde yaşadıkları günleri Sputnik’e anlatan Muhin, “Kimileri okudu, kimileri belki beğendi, ama torunum, ‘İsterseniz beni öldürün ama ben (Ukrayna okulunda) okumayacağım. Rusların gelmesini bekleyeceğim ve normal Rus okuluna gideceğim, Ukraynacayı öğrenmek istemiyorum’ dedi. Okula gitmeyi reddetti” diye konuştu.Günümüz Ukrayna dilinin, eskiden okulda öğretildiğinden çok daha farklı olduğunu ve çarpıtıldığını kaydeden Muhin, Kiev rejiminin okullarda ve hatta anaokullarında LGBT propagandası yaptığını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ukrayna-ordusu-donetskteki-bir-carsiya-kamikaze-ihayla-saldirdi-1086440477.html
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donetsk halk cumhuriyeti, sığınmacı, ukrayna, ukraynaca, okul, torun, lgbt, rusya, rus ordusu, rusça
Toretsk'li sığınmacı, torununun Ukrayna okuluna gitmeyi reddettiğini söyledi
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun kontrolündeki Toretsk ilçesinin Novgorodskoye kasabasının sakini, torununun Ukrayna okuluna gitmeyi reddettiğini ve Kiev’in dayattığı ders kitaplarındaki Ukraynacayı öğrenmemek için Rus okuluna gitmek istediğini anlattı.
Yuriy Muhin, ailesiyle birlikte iki yıl boyunca Toretsk ilçesinde cephe hattı yakınında yaşamak zorunda kaldı. Ukrayna ordusu, Muhin ailesinin oturduğu Novgorodskoye kasabasını tam bir müstahkem noktaya dönüştürdü.
Ukrayna ordusunun kontrolünde yaşadıkları günleri Sputnik’e anlatan Muhin, “Kimileri okudu, kimileri belki beğendi, ama torunum, ‘İsterseniz beni öldürün ama ben (Ukrayna okulunda) okumayacağım. Rusların gelmesini bekleyeceğim ve normal Rus okuluna gideceğim, Ukraynacayı öğrenmek istemiyorum’ dedi. Okula gitmeyi reddetti” diye konuştu.
Günümüz Ukrayna dilinin, eskiden okulda öğretildiğinden çok daha farklı olduğunu ve çarpıtıldığını kaydeden Muhin, Kiev rejiminin okullarda ve hatta anaokullarında LGBT propagandası yaptığını dile getirdi.