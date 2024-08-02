https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/thy-bu-geceki-iran-ucuslarini-yarina-erteledi-1086453785.html
THY, bu geceki İran uçuşlarını yarına erteledi
THY, bu geceki İran uçuşlarını yarına erteledi
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferlerini yarına erteledi. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T22:25+0300
2024-08-02T22:25+0300
2024-08-02T22:25+0300
türkiye
thy
thy
türk hava yolları (thy)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/14/1086059853_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_96f5a00ce1d4f7f03bcb92f5b2a327b4.jpg
Edinilen bilgiye göre, İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/turkiyeden-israil-disisleri-bakani-katza-tepki-1086453517.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/14/1086059853_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_236a4cd566fcd8f40ac82a4615664362.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
thy, thy, türk hava yolları (thy)
thy, thy, türk hava yolları (thy)
THY, bu geceki İran uçuşlarını yarına erteledi
Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferlerini yarına erteledi.
Edinilen bilgiye göre, İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek.