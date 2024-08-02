https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/thy-bu-geceki-iran-ucuslarini-yarina-erteledi-1086453785.html

THY, bu geceki İran uçuşlarını yarına erteledi

THY, bu geceki İran uçuşlarını yarına erteledi

Sputnik Türkiye

Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferlerini yarına erteledi. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

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2024-08-02T22:25+0300

türkiye

thy

thy

türk hava yolları (thy)

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Edinilen bilgiye göre, İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/turkiyeden-israil-disisleri-bakani-katza-tepki-1086453517.html

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