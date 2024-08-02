https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/tbmm-dijital-mecralar-komisyon-baskani-yayman-btknin-kararini-destekliyorum-1086447511.html
TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Yayman: BTK'nın kararını destekliyorum
TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Yayman: BTK'nın kararını destekliyorum
Sputnik Türkiye
TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, BTK'nın aldığı kararı desteklediğini belirterek Meta şirketini Türkiye'nin hukukuna uymaya, ifade... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T17:14+0300
2024-08-02T17:14+0300
2024-08-02T17:14+0300
türkiye
hüseyin yayman
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instagram
kapanma
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun aldığı kararla sabah saatlerinden itibaren Türkiye'den Instagram'a erişime kapanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Meta şirketinin ifade özgürlüğüne yönelik uyguladığı sansüre tepki gösterdi.'Türkiye'de hukuku yok sayan çifte standardını asla kabul etmiyoruz'Milletvekili Yayman, Meta'nın yürüttüğü uygulamaları asla kabul etmediklerini belirterek şu cümleleri kaydetti:'BTK'nın kararını destekliyorum'Meta şirketinin İsmail Haniye ilgili yapılan paylaşımlara izin vermemesinin ifade özgürlüğüyle örtüşmediğini belirten Milletvekili Yayman, “Biz hukukun işlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Erişim yasağıyla ilgili BTK'nın kararıdır. Türkiye bir hukuk devletidir, biz hukuk dışı kararları asla kabul etmiyoruz dolayısıyla Instagram'ın bu kararı asla kabul edilemez. Instagram'ı biz Türkiye'nin hukukuna uymaya, ifade özgürlüğünü desteklemeye ve topluma mal olmuş kişilerle ilgili yapılan paylaşımlara sansürlemeye değil bunlara desteklemeye davet ediyoruz. Dijital Mecralar Komisyon Başkanı olarak Instagram ve Meta'daki bu sansürü kınıyorum. Bu süreyle ilgili tutum BTK'nın bildiği ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın kararıdır. Ben BTK'nın kararını destekliyorum” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/vatan-partisi-genel-baskani-perincekten-instagram-aciklamasi-milli-devlete-yakisan-budur-1086443440.html
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hüseyin yayman, meta, instagram, kapanma, ismail haniye
hüseyin yayman, meta, instagram, kapanma, ismail haniye
TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Yayman: BTK'nın kararını destekliyorum
TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, BTK'nın aldığı kararı desteklediğini belirterek Meta şirketini Türkiye'nin hukukuna uymaya, ifade özgürlüğünü desteklemeye ve topluma mal olmuş kişilerle ilgili yapılan paylaşımları sansürlemeye değil paylaşımları desteklemeye davet etti.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun aldığı kararla sabah saatlerinden itibaren Türkiye'den Instagram'a erişime kapanmıştı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Meta şirketinin ifade özgürlüğüne yönelik uyguladığı sansüre tepki gösterdi.
'Türkiye'de hukuku yok sayan çifte standardını asla kabul etmiyoruz'
Milletvekili Yayman, Meta'nın yürüttüğü uygulamaları asla kabul etmediklerini belirterek şu cümleleri kaydetti:
Ulusaşırı dijital şirketlerin ülkelerin; hukukunu, yönetim yapılarını, moral ve ahlak değerlerini yok sayarcasına yürüttükleri uygulamalarını asla kabul etmiyoruz. Meta şirketinin Türkiye'de hukuku yok sayan çifte standardını asla kabul etmiyoruz. Bir taraftan kadına şiddet devam ederken, çocuk istismarı ve LGBT ile ilgili pek çok içerik paylaşılırken diğer yandan cinsiyetçilik, kadını yok sayan uygulamalar devam ederken bir taraftan da İsmail Haniye'nin ölümüyle ilgili bütün içeriklerin kaldırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Biz hükümet olarak sansüre, erişim engeline, yasaklamaya karşıyız ama ulus aşırı dijital şirketlerin de Türkiye'yi yok saymasını Türkiye'nin hukukunu yok saymasını ve paylaşılan içerikleri sansürlemesi bir çifte standarttır. Instagram ve Meta şirketleri sansürden, yasaklamadan bahsederken aynı yasaklamayı ve sansürü kendilerinin yapması asla kabul edilemez. Biz dijital ağların özgürlük meydanı olarak şehirlerin ve toplumların agorası olarak kabul edilmesini istiyoruz. Bizim hukukumuzu yok sayan bizim yönetim yapımızı yok sayan bir çifte standart uygulamasını asla kabul etmiyoruz. Instagram'ın ve Meta'nın yaptığı asla kabul edilemez. Ne Türkiye'nin değerlerine nede evrensel değerlere bağdaşan uygulamalar değildir. Dolayısıyla burada Instagram'ın çifte standartlı tavrından bir an önce vazgeçmesini ve topluma mal olmuş insanların kalbinde yer alan İsmail Haniye ilgili yada bir milletin kahramanıyla ilgili paylaşımları yok sayması asla kabul edilemez.
'BTK'nın kararını destekliyorum'
Meta şirketinin İsmail Haniye ilgili yapılan paylaşımlara izin vermemesinin ifade özgürlüğüyle örtüşmediğini belirten Milletvekili Yayman, “Biz hukukun işlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Erişim yasağıyla ilgili BTK'nın kararıdır. Türkiye bir hukuk devletidir, biz hukuk dışı kararları asla kabul etmiyoruz dolayısıyla Instagram'ın bu kararı asla kabul edilemez. Instagram'ı biz Türkiye'nin hukukuna uymaya, ifade özgürlüğünü desteklemeye ve topluma mal olmuş kişilerle ilgili yapılan paylaşımlara sansürlemeye değil bunlara desteklemeye davet ediyoruz. Dijital Mecralar Komisyon Başkanı olarak Instagram ve Meta'daki bu sansürü kınıyorum. Bu süreyle ilgili tutum BTK'nın bildiği ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın kararıdır. Ben BTK'nın kararını destekliyorum” dedi.