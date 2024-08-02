TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Yayman: BTK'nın kararını destekliyorum

Ulusaşırı dijital şirketlerin ülkelerin; hukukunu, yönetim yapılarını, moral ve ahlak değerlerini yok sayarcasına yürüttükleri uygulamalarını asla kabul etmiyoruz. Meta şirketinin Türkiye'de hukuku yok sayan çifte standardını asla kabul etmiyoruz. Bir taraftan kadına şiddet devam ederken, çocuk istismarı ve LGBT ile ilgili pek çok içerik paylaşılırken diğer yandan cinsiyetçilik, kadını yok sayan uygulamalar devam ederken bir taraftan da İsmail Haniye'nin ölümüyle ilgili bütün içeriklerin kaldırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Biz hükümet olarak sansüre, erişim engeline, yasaklamaya karşıyız ama ulus aşırı dijital şirketlerin de Türkiye'yi yok saymasını Türkiye'nin hukukunu yok saymasını ve paylaşılan içerikleri sansürlemesi bir çifte standarttır. Instagram ve Meta şirketleri sansürden, yasaklamadan bahsederken aynı yasaklamayı ve sansürü kendilerinin yapması asla kabul edilemez. Biz dijital ağların özgürlük meydanı olarak şehirlerin ve toplumların agorası olarak kabul edilmesini istiyoruz. Bizim hukukumuzu yok sayan bizim yönetim yapımızı yok sayan bir çifte standart uygulamasını asla kabul etmiyoruz. Instagram'ın ve Meta'nın yaptığı asla kabul edilemez. Ne Türkiye'nin değerlerine nede evrensel değerlere bağdaşan uygulamalar değildir. Dolayısıyla burada Instagram'ın çifte standartlı tavrından bir an önce vazgeçmesini ve topluma mal olmuş insanların kalbinde yer alan İsmail Haniye ilgili yada bir milletin kahramanıyla ilgili paylaşımları yok sayması asla kabul edilemez.