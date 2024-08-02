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Sharon Stone Bodrum'daki otelde kafasını mermere çarptı: Gözü mosmor oldu
Sharon Stone Bodrum'daki otelde kafasını mermere çarptı: Gözü mosmor oldu
Sputnik Türkiye
Temel İçgüdü, Küre, Rehine ve Ratched gibi yapımlarla tanınan Amerikalı oyuncu Sharon Stone Türkiye'de. Ödül töreni için Bodrum'a gelen oyuncu otelde kaza... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T12:12+0300
2024-08-02T12:12+0300
yaşam
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“Temel İçgüdü" filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sharon Stone, Türkiye'ye geldi. 66 yaşındaki Amerikalı oyuncu, bir ödül almak için İtalya'nın başkenti Roma'dan sonra Türkiye'ye geldi. Stone'a, Global İkon Ödülü verilecek.Hollywood'un efsanevi yıldızı, tören öncesi üç gün İstanbul'da kaldı. Oyuncu, İstanbul'a oğlu Laird ile geldi.Stone, daha sonra ödül töreni için Bodrum'a geçti.Ünlü yıldız, sosyal medya hesabından kaldığı bir otelde yüzünü mermere çarparak gözünün morardığını belirtti.'Nerede olduğumu bilmiyordum'Stone, kazayla ilgili yaptığı açıklamada "Birçok ülkede, birçok otelde bulundum ve birinde bir gece yarısı tuvalete gitmek için kalktım, nerede olduğumu bilmiyordum ve yüzümü mermere çarptım" ifadelerini kullandı.Oyuncu sözlerine "Hayır, kimse bana bir şey yapmadı. Ve evet, ben iyiyim! Harika zaman geçiriyorum. Çok iyi ağırlanıyorum. Ve evet, gözüm daha iyiye gidiyor" diye devam etti.Oğluyla poz veren oyuncunun Beşiktaş forması giymesi ise dikkatlerden kaçmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/kurtlar-vadisinin-senaristi-bahadir-ozdenerden-sharon-stonea-yanit-1083472232.html
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sharon stone, sharon stone bodrum, sharon stone beşiktaş
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Sharon Stone Bodrum'daki otelde kafasını mermere çarptı: Gözü mosmor oldu

12:12 02.08.2024
© Fotoğraf : InstagramSharon Stone
Sharon Stone - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© Fotoğraf : Instagram
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Temel İçgüdü, Küre, Rehine ve Ratched gibi yapımlarla tanınan Amerikalı oyuncu Sharon Stone Türkiye'de. Ödül töreni için Bodrum'a gelen oyuncu otelde kaza geçirdi.
“Temel İçgüdü" filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sharon Stone, Türkiye'ye geldi. 66 yaşındaki Amerikalı oyuncu, bir ödül almak için İtalya'nın başkenti Roma'dan sonra Türkiye'ye geldi. Stone'a, Global İkon Ödülü verilecek.
Hollywood'un efsanevi yıldızı, tören öncesi üç gün İstanbul'da kaldı. Oyuncu, İstanbul'a oğlu Laird ile geldi.
Stone, daha sonra ödül töreni için Bodrum'a geçti.
Ünlü yıldız, sosyal medya hesabından kaldığı bir otelde yüzünü mermere çarparak gözünün morardığını belirtti.

'Nerede olduğumu bilmiyordum'

Stone, kazayla ilgili yaptığı açıklamada "Birçok ülkede, birçok otelde bulundum ve birinde bir gece yarısı tuvalete gitmek için kalktım, nerede olduğumu bilmiyordum ve yüzümü mermere çarptım" ifadelerini kullandı.
Oyuncu sözlerine "Hayır, kimse bana bir şey yapmadı. Ve evet, ben iyiyim! Harika zaman geçiriyorum. Çok iyi ağırlanıyorum. Ve evet, gözüm daha iyiye gidiyor" diye devam etti.
Oğluyla poz veren oyuncunun Beşiktaş forması giymesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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