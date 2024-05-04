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Kurtlar Vadisi’nin senaristi Bahadır Özdener’den Sharon Stone’a yanıt
Kurtlar Vadisi’nin senaristi Bahadır Özdener’den Sharon Stone’a yanıt
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Sharon Stone, oyuncu olarak rol aldığı 'Kurtlar Vadisi' hakkındaki açıklamaları gündem oldu. Stone'un açıklamalarına dizinin... 04.05.2024, Sputnik Türkiye
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Temel İçgüdü filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sharon Stone’un “Kurtlar Vadisi” açıklaması sosyal medyada gündem oldu. 2005 yılında dizide konuk oyuncu olarak rol alan Stone, "Sette kimse İngilizce konuşmuyordu” sözlerine dizinin senaristlerinden Bahadır Özdener, yanıt verdi.Habertürk'te yer alan habere göre Özdener şunlarım söyledi:Ne olmuştu?Hollywood'un iki ünlü oyuncusu Sharon Stone ile And Garcia'nın 2005'te 'Kurtlar Vadisi'nde konuk oyuncu olarak rol almıştı. Stone, geçen günlerde TRT World’de yayınlanan “Turkish Tea Talk with Alex Salmond” programında, 'Kurtlar Vadisi' hakkında konuşmuştu. Stone diziyle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/sharon-stone-kurtlar-vadisi-hakkinda-konustu-set-lukstu-ama-kimse-ingilizce-bilmiyordu-1083436185.html
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sharon stone , kurtlar vadisi, kurtlar vadisi, bahadır özdener

Kurtlar Vadisi’nin senaristi Bahadır Özdener’den Sharon Stone’a yanıt

11:19 04.05.2024
Kurtlar vadisi Sharon stone
Kurtlar vadisi Sharon stone - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
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Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Sharon Stone, oyuncu olarak rol aldığı 'Kurtlar Vadisi' hakkındaki açıklamaları gündem oldu. Stone'un açıklamalarına dizinin senaristlerinden Bahadır Özdener'den yanıt geldi.
Temel İçgüdü filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sharon Stone’un “Kurtlar Vadisi” açıklaması sosyal medyada gündem oldu. 2005 yılında dizide konuk oyuncu olarak rol alan Stone, "Sette kimse İngilizce konuşmuyordu” sözlerine dizinin senaristlerinden Bahadır Özdener, yanıt verdi.
Habertürk'te yer alan habere göre Özdener şunlarım söyledi:
Bilgilendirmek istedim:
Kurtlar Vadisi'nin final bölümleri için Andy Garcia ve Sharon Stone ile dizide oynamak üzere anlaşılmış ve bu çekimleri gerçekleştirmek için 2005 yılının Aralık ayında California - Los Angeles'a gitmiştik. Bu durum tüm dünyada haber olurken, A klas iki star ilk defa bir televizyon dizisinde oynarken bir Türk yapım şirketinin bunu başarmış olması da dikkat çekmişti. Kurtlar Vadisi'nin ilgili bölümleri büyük ilgi görürken kendi izlenme rekoruna da kırmıştı.
1) Los Angles-Beverly Hills'teki çekimlerde Yönetmen Serdar Akar hariç ekibin tamamı (görüntü yönetmeni, ışık şefi, sanat yönetmeni, prodüksiyon amiri vs.) bırakın ingilizce bilmemeliyi Amerikalı idi. Los Angles'ın en iyi ekipleri bu iş için seferber edildi.
2) Necati Şaşmaz ileri düzeyde İngilizce bilir, çok uzun yıllar yurt dışında yaşamıştır.
3) Andy Garcia ve Sharon Stone'un ajanslarıyla sözleşme yapılırken (ingilizce) senaryo metninin tamamı ingilizce olarak sözleşmenin içinde yer almıştır.
4) Sahne içerisinde üç oyuncu da üstün performans sergilemiştir. Merak edenler Kurtlar Vadisi'nin 96 ve 97'nci Bölümlerini açıp izleyebilir.
5) Andy Garcia daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu için İstanbul'a gelmiş ve yeniden dizide yer almıştır.

Ne olmuştu?

Hollywood'un iki ünlü oyuncusu Sharon Stone ile And Garcia'nın 2005'te 'Kurtlar Vadisi'nde konuk oyuncu olarak rol almıştı.
Stone, geçen günlerde TRT World’de yayınlanan “Turkish Tea Talk with Alex Salmond” programında, 'Kurtlar Vadisi' hakkında konuşmuştu. Stone diziyle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sahnelerin konusunu bilmiyorduk. Kaybolmuş haldeydik. Çok büyük büyük bir sette, dev bir malikaneydik. Kimse İngilizce konuşmuyordu. Onların bize ne dediğini bilmiyorduk. Sadece biz onlara ne diyoruz, onu biliyorduk."
Kurtlar vadisi Sharon stone - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
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Sharon Stone 'Kurtlar Vadisi' hakkında konuştu: 'Set lükstü ama kimse İngilizce bilmiyordu'
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