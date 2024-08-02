https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/selvi-abd-ve-israil-suikast-sezonunu-acti-erdogan-ile-ilgili-koruma-onlemleri-gozden-gecirilmeli-1086430924.html
Selvi: ABD ve İsrail suikast sezonunu açtı, Erdoğan ile ilgili koruma önlemleri gözden geçirilmeli
Selvi: ABD ve İsrail suikast sezonunu açtı, Erdoğan ile ilgili koruma önlemleri gözden geçirilmeli
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, "ABD ve İsrail suikast sezonunu açtı" dedi ve Türkiye'nin de önlemlerini artırması gerektiğini dile getirdi. Selvi, "Erdoğan ile ilgili... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T10:03+0300
2024-08-02T10:03+0300
2024-08-02T10:03+0300
türkiye
abdulkadir selvi
ismail haniye
ismail heniyye
hamas
hamas
hamas
tahran
recep tayyip erdoğan
israil
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Hamas lideri İsmail Haniye suikastine yönelik değerlendirmelerde bulundu.Selvi, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine vurgu yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/turkiyede-bir-gunluk-yas-ilan-edildi-1086421534.html
türkiye
tahran
israil
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abdulkadir selvi, ismail haniye, ismail heniyye, hamas, hamas, hamas, tahran, recep tayyip erdoğan, israil, abd, suikast
abdulkadir selvi, ismail haniye, ismail heniyye, hamas, hamas, hamas, tahran, recep tayyip erdoğan, israil, abd, suikast
Selvi: ABD ve İsrail suikast sezonunu açtı, Erdoğan ile ilgili koruma önlemleri gözden geçirilmeli
Abdulkadir Selvi, "ABD ve İsrail suikast sezonunu açtı" dedi ve Türkiye'nin de önlemlerini artırması gerektiğini dile getirdi. Selvi, "Erdoğan ile ilgili koruma önlemleri gözden geçirilmeli" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi
, Hamas lideri İsmail Haniye
suikastine yönelik değerlendirmelerde
bulundu.
Selvi, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine vurgu yaptı:
"ABD ve İsrail’in suikast sezonunu açtığı gözüküyor. Bu bizim de bazı önlemleri gözden geçirmemizi gerektiriyor. Bu hayati bir sorun. Bize bir şey olmaz demeyin. Biz dünyanın en belalı coğrafyasında yer alıyoruz. Bu suikastlar bizim sınır komşularımızda oldu. Bu suikastlarla MİT ve İçişleri Bakanlığı’nın üst üste yaptığı Mossad operasyonlarının ne kadar önemli olduğu bugün daha iyi anlaşılıyor. Ayrıca ABD kendi başkanlarına suikast düzenleyen bir ülke. İsrail, terörist devlet. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’la ilgili koruma önlemleri, yurtiçi ve yurtdışı programları yeniden gözden geçirilmeli. Bunlar gözü dönmüş haydutlar."