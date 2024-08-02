Selvi: ABD ve İsrail suikast sezonunu açtı, Erdoğan ile ilgili koruma önlemleri gözden geçirilmeli

"ABD ve İsrail’in suikast sezonunu açtığı gözüküyor. Bu bizim de bazı önlemleri gözden geçirmemizi gerektiriyor. Bu hayati bir sorun. Bize bir şey olmaz demeyin. Biz dünyanın en belalı coğrafyasında yer alıyoruz. Bu suikastlar bizim sınır komşularımızda oldu. Bu suikastlarla MİT ve İçişleri Bakanlığı’nın üst üste yaptığı Mossad operasyonlarının ne kadar önemli olduğu bugün daha iyi anlaşılıyor. Ayrıca ABD kendi başkanlarına suikast düzenleyen bir ülke. İsrail, terörist devlet. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’la ilgili koruma önlemleri, yurtiçi ve yurtdışı programları yeniden gözden geçirilmeli. Bunlar gözü dönmüş haydutlar."