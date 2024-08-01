https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/turkiyede-bir-gunluk-yas-ilan-edildi-1086421534.html
Türkiye'de Haniye'nin öldürülmesi nedeniyle bir günlük yas ilan edildi
Türkiye'de Haniye'nin öldürülmesi nedeniyle bir günlük yas ilan edildi
Sputnik Türkiye
Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi nedeniyle Türkiye'de yarın bir günlük milli yas ilan edildi. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T21:13+0300
2024-08-01T21:13+0300
2024-08-01T21:18+0300
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son dakika, ismail haniye, türkiye
son dakika, ismail haniye, türkiye
Türkiye'de Haniye'nin öldürülmesi nedeniyle bir günlük yas ilan edildi
21:13 01.08.2024 (güncellendi: 21:18 01.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi nedeniyle Türkiye'de yarın bir günlük milli yas ilan edildi.