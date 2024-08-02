https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/rus-uzman-olasi-lubnan-savasini-degerlendirdi-trump-icin-israil-ukraynadan-daha-onemli-1086432132.html

Rus uzman olası Lübnan savaşını değerlendirdi: ‘Trump için İsrail, Ukrayna'dan daha önemli’

Rus uzman olası Lübnan savaşını değerlendirdi: ‘Trump için İsrail, Ukrayna'dan daha önemli’

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, İsrail’in ABD’yi rehin almış durumda olduğu yönündeki sözlerini değerlendiren Rus uzman Bloh, Beyaz Saray'ın kasım ayındaki... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T10:43+0300

2024-08-02T10:43+0300

2024-08-02T10:37+0300

dünya

abd

israil

lübnan

iran

donald trump

joe biden

hakan fidan

savaş

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1a/1086247127_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_bf419aff601360cf4c93f15595155fdd.jpg

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Netanyahu şunun çok iyi farkında. Amerika’yı rehin almış durumda. Lübnan'da savaşa girerse, ABD'nin Netanyahu'nun arkasında savaşa girmek dışında hiçbir çaresi yok" dedi.ABD gerçekten de İsrail'in rehinesi haline geldi mi? Başkanlık seçimlerinin ardından Beyaz Saray’ın duruşu değişebilir mi? Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nin önde gelen araştırmacılarından Amerikanist ve siyaset bilimcisi Konstantin Bloh, Sputnik’in bu sorularını yanıtlamaya çalıştı.Bakan Fidan’ın görüşüne katıldığını söyleyen uzman, ABD’deki Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerinin İsrail yanlısı olduğunu anımsatarak bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Donald Trump’ın seçimleri kazanması halinde ABD’nin “yüzde 1000 olasılıkla” İsrail’in yanında Lübnan veya İran’la çatışmaya gireceğini kaydeden Bloh, sözlerini şöyle sürdürdü:Trump yönetiminin önceliği İsrail’e vereceğinin açık olduğunu dile getiren Rus uzman, “Ancak gerçek şu ki, Ukrayna çatışması şu anda gözlerimizin önünde gelişiyor, zaten aktif bir çatışma. İsrail-İran ya da İsrail-Lübnan çatışmaları da olası çatışmalardır. Açıkçası Ukrayna çatışması Demokratlar için de önemli çünkü Ukrayna'da kaybederlerse ABD'nin her yerde kaybedeceğine inanıyorlar. Trump için ise Ukrayna o kadar önemli değil. İsrail, Trump için çok daha önemli” yorumunda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/biden-haniye-suikasti-gazze-icin-ateskes-cabalarina-katkida-bulunmadi-1086430254.html

israil

lübnan

iran

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Tatiana Şuvalova https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

Tatiana Şuvalova https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Tatiana Şuvalova https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

abd, israil, lübnan, iran, donald trump, joe biden, hakan fidan, savaş, ortadoğu, filistin, demokratlar, cumhuriyetçiler, ivanka trump, jared kushner