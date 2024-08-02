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Rus uzman olası Lübnan savaşını değerlendirdi: ‘Trump için İsrail, Ukrayna'dan daha önemli’
Rus uzman olası Lübnan savaşını değerlendirdi: ‘Trump için İsrail, Ukrayna'dan daha önemli’
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, İsrail’in ABD’yi rehin almış durumda olduğu yönündeki sözlerini değerlendiren Rus uzman Bloh, Beyaz Saray'ın kasım ayındaki... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T10:43+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Netanyahu şunun çok iyi farkında. Amerika’yı rehin almış durumda. Lübnan'da savaşa girerse, ABD'nin Netanyahu'nun arkasında savaşa girmek dışında hiçbir çaresi yok" dedi.ABD gerçekten de İsrail'in rehinesi haline geldi mi? Başkanlık seçimlerinin ardından Beyaz Saray’ın duruşu değişebilir mi? Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nin önde gelen araştırmacılarından Amerikanist ve siyaset bilimcisi Konstantin Bloh, Sputnik’in bu sorularını yanıtlamaya çalıştı.Bakan Fidan’ın görüşüne katıldığını söyleyen uzman, ABD’deki Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerinin İsrail yanlısı olduğunu anımsatarak bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Donald Trump’ın seçimleri kazanması halinde ABD’nin “yüzde 1000 olasılıkla” İsrail’in yanında Lübnan veya İran’la çatışmaya gireceğini kaydeden Bloh, sözlerini şöyle sürdürdü:Trump yönetiminin önceliği İsrail’e vereceğinin açık olduğunu dile getiren Rus uzman, “Ancak gerçek şu ki, Ukrayna çatışması şu anda gözlerimizin önünde gelişiyor, zaten aktif bir çatışma. İsrail-İran ya da İsrail-Lübnan çatışmaları da olası çatışmalardır. Açıkçası Ukrayna çatışması Demokratlar için de önemli çünkü Ukrayna'da kaybederlerse ABD'nin her yerde kaybedeceğine inanıyorlar. Trump için ise Ukrayna o kadar önemli değil. İsrail, Trump için çok daha önemli” yorumunda bulundu.
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abd, israil, lübnan, iran, donald trump, joe biden, hakan fidan, savaş, ortadoğu, filistin, demokratlar, cumhuriyetçiler, ivanka trump, jared kushner
abd, israil, lübnan, iran, donald trump, joe biden, hakan fidan, savaş, ortadoğu, filistin, demokratlar, cumhuriyetçiler, ivanka trump, jared kushner

Rus uzman olası Lübnan savaşını değerlendirdi: ‘Trump için İsrail, Ukrayna'dan daha önemli’

10:43 02.08.2024
© AA / Amos Ben-Gershom (GPO) / HandoutABD'nin Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago malikanesinde eski Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştü
ABD'nin Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago malikanesinde eski Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© AA / Amos Ben-Gershom (GPO) / Handout
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Tatiana Şuvalova - Sputnik Türkiye
Tatiana Şuvalova
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, İsrail’in ABD’yi rehin almış durumda olduğu yönündeki sözlerini değerlendiren Rus uzman Bloh, Beyaz Saray'ın kasım ayındaki başkanlık seçimlerinin ardından duruşunu değiştirme olasılığıyla ilgili, “Trump için İsrail, Ukrayna'dan daha önemli” dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Netanyahu şunun çok iyi farkında. Amerika’yı rehin almış durumda. Lübnan'da savaşa girerse, ABD'nin Netanyahu'nun arkasında savaşa girmek dışında hiçbir çaresi yok" dedi.
ABD gerçekten de İsrail'in rehinesi haline geldi mi? Başkanlık seçimlerinin ardından Beyaz Saray’ın duruşu değişebilir mi? Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nin önde gelen araştırmacılarından Amerikanist ve siyaset bilimcisi Konstantin Bloh, Sputnik’in bu sorularını yanıtlamaya çalıştı.
Bakan Fidan’ın görüşüne katıldığını söyleyen uzman, ABD’deki Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerinin İsrail yanlısı olduğunu anımsatarak bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
İsrail, Washington tarafından Orta Doğu'da demokrasinin ileri karakolu olarak görülüyor. Müesses nizam arasındaki yaygın görüşe göre ABD, İsrail'i savunmak için her şeyi yapmalı. Zaten İsrail ABD'nin sadece Ortadoğu'daki değil dünyadaki en yakın müttefiki. Dolayısıyla İsrail'in güvenliğine yönelik bir tehdit söz konusu olduğunda ABD çatışmaya müdahil olacak.
Donald Trump’ın seçimleri kazanması halinde ABD’nin “yüzde 1000 olasılıkla” İsrail’in yanında Lübnan veya İran’la çatışmaya gireceğini kaydeden Bloh, sözlerini şöyle sürdürdü:
Trump’ın ABD tarihinde, ABD-İsrail ilişkileri tarihinde en İsrail yanlısı başkan olarak kabul edildiğini unutmamalıyız. Amerika’nın İran nükleer anlaşmasından çekilmesi de buna bağlı. Birçokları Trump’ı İsrail lobisinin bir parçası olarak görüyor çünkü kızı Ivanka Trump Yahudiliği seçti ve etnik Yahudi Jared Kushner ile evli. Cumhuriyetçilerin aksine Demokratlar İsrail'e çok daha az sempati duyuyor. Netanyahu’yu Gazze Şeridi'ndeki operasyonun düzenlenmesinde yaptığı hatalar ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda uzlaşmaya yanaşmaması nedeniyle eleştiriyorlar.
Trump yönetiminin önceliği İsrail’e vereceğinin açık olduğunu dile getiren Rus uzman, “Ancak gerçek şu ki, Ukrayna çatışması şu anda gözlerimizin önünde gelişiyor, zaten aktif bir çatışma. İsrail-İran ya da İsrail-Lübnan çatışmaları da olası çatışmalardır. Açıkçası Ukrayna çatışması Demokratlar için de önemli çünkü Ukrayna'da kaybederlerse ABD'nin her yerde kaybedeceğine inanıyorlar. Trump için ise Ukrayna o kadar önemli değil. İsrail, Trump için çok daha önemli” yorumunda bulundu.
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