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Biden: Haniye suikastı Gazze için ateşkes çabalarına katkıda bulunmadı
Biden: Haniye suikastı Gazze için ateşkes çabalarına katkıda bulunmadı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin öldürülmesinin Gazze Şeridi'nde bir ateşkes anlaşması sağlama çabalarına katkıda... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T09:00+0300
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Biden, gazetecilerin, Haniye’nin öldürülmesiyle Gazze'de ateşkes ihtimalinin ortadan kalktığını düşünüp düşünmediğini sorması üzerine, “Yardımcı olmadı” ifadesini kullandı.Yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen saldırıda yaşamını yitirmişti.İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.İran dini lideri Ali Hamaney, “Haniye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz olarak görüyoruz” açıklamasında bulunurken İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyararak, “Nereden gelirse gelsin bize yönelik herhangi bir saldırganlık eyleminin bedelini çok ağır ödeteceğiz” demişti.
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abd, joe biden, ismail haniye, gazze, gazze şeridi, ateşkes, iran, tahran, israil, ayetullah ali hamaney, benyamin netanyahu

Biden: Haniye suikastı Gazze için ateşkes çabalarına katkıda bulunmadı

09:00 02.08.2024
© AP Photo / Gerald HerbertABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
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ABD Başkanı Joe Biden, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin öldürülmesinin Gazze Şeridi'nde bir ateşkes anlaşması sağlama çabalarına katkıda bulunmadığını söyledi.
Biden, gazetecilerin, Haniye’nin öldürülmesiyle Gazze'de ateşkes ihtimalinin ortadan kalktığını düşünüp düşünmediğini sorması üzerine, “Yardımcı olmadı” ifadesini kullandı.
Yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen saldırıda yaşamını yitirmişti.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.
İran dini lideri Ali Hamaney, “Haniye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz olarak görüyoruz” açıklamasında bulunurken İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyararak, “Nereden gelirse gelsin bize yönelik herhangi bir saldırganlık eyleminin bedelini çok ağır ödeteceğiz” demişti.
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