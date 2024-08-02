https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/biden-haniye-suikasti-gazze-icin-ateskes-cabalarina-katkida-bulunmadi-1086430254.html
Biden: Haniye suikastı Gazze için ateşkes çabalarına katkıda bulunmadı
Biden: Haniye suikastı Gazze için ateşkes çabalarına katkıda bulunmadı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin öldürülmesinin Gazze Şeridi'nde bir ateşkes anlaşması sağlama çabalarına katkıda... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T09:00+0300
2024-08-02T09:00+0300
2024-08-02T08:55+0300
dünya
abd
joe biden
ismail haniye
gazze
gazze şeridi
ateşkes
iran
tahran
israil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085476387_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_765aaf22e80f336a11449c5a86fd78f5.jpg
Biden, gazetecilerin, Haniye’nin öldürülmesiyle Gazze'de ateşkes ihtimalinin ortadan kalktığını düşünüp düşünmediğini sorması üzerine, “Yardımcı olmadı” ifadesini kullandı.Yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen saldırıda yaşamını yitirmişti.İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.İran dini lideri Ali Hamaney, “Haniye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz olarak görüyoruz” açıklamasında bulunurken İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyararak, “Nereden gelirse gelsin bize yönelik herhangi bir saldırganlık eyleminin bedelini çok ağır ödeteceğiz” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/milli-yas-karari-alinmisti-turkiyenin-her-yerinde-bayraklar-yariya-indirildi-1086428372.html
gazze
gazze şeridi
iran
tahran
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085476387_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_a071fca9765288426dac3c8c37f1e3b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, joe biden, ismail haniye, gazze, gazze şeridi, ateşkes, iran, tahran, israil, ayetullah ali hamaney, benyamin netanyahu
abd, joe biden, ismail haniye, gazze, gazze şeridi, ateşkes, iran, tahran, israil, ayetullah ali hamaney, benyamin netanyahu
Biden: Haniye suikastı Gazze için ateşkes çabalarına katkıda bulunmadı
ABD Başkanı Joe Biden, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin öldürülmesinin Gazze Şeridi'nde bir ateşkes anlaşması sağlama çabalarına katkıda bulunmadığını söyledi.
Biden, gazetecilerin, Haniye’nin öldürülmesiyle Gazze'de ateşkes ihtimalinin ortadan kalktığını düşünüp düşünmediğini sorması üzerine, “Yardımcı olmadı” ifadesini kullandı.
Yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen saldırıda yaşamını yitirmişti.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.
İran dini lideri Ali Hamaney, “Haniye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz olarak görüyoruz” açıklamasında bulunurken İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyararak, “Nereden gelirse gelsin bize yönelik herhangi bir saldırganlık eyleminin bedelini çok ağır ödeteceğiz” demişti.